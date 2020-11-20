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Сохранить и развивать: Александр Лукашенко посетил «Гомсельмаш»
20.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развивать машиностроение в Беларуси – одна из задач президента. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки на «Гомсельмаш». Предприятию в этом году исполняется 90 лет. Главе государства показали самые популярные модели и новые разработки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Лукашенко признался: несколько раз откладывал поездку на «Гомсельмаш», ждал результатов работы от директора. Александр Новиков на заводе – 20 лет, комбайн знает до винтика. У руля предприятия – всего полтора года, но экономика при нем уже ожила. Складские запасы сократились втрое. Гомельский губернатор Геннадий Соловей уверяет: такая тенденция и в других компаниях региона.
«Это очень важно, потому что разного рода ресурсы каждый день пишут, что мы все на склад работаем. Но им не надо объективной картины», – отметил Лукашенко.
Экспорт – болевая точка белорусской экономики. В пандемию торговать непросто. Но «Гомсельмаш» держится на плаву. За рубеж уходит 75% продукции, в основном в Россию. Осваивает предприятие и африканский рынок. В мире работают около сотни центров техобслуживания комбайнов, любую поломку устраняют за сутки.
«Гомсельмаш» выпускает десятки моделей комбайнов: для сева и уборки зерна, картофеля, сахарной свеклы. Из новинок – комбайн на газе. Коллектив на заводе – как одна семья: около 50 династий. Рабочий стаж одной фамилии – более 200 лет. Немало на» Гомсельмаше» и многодетных. О льготах для них спросила во время общения с президентом сотрудница завода.
Почти полтора часа президент отвечал на вопросы работников и журналистов. Говорили о судьбе завода, о пандемии, ее последствиях, акциях протеста в столице. Президент заводчан успокоил и добавил, что информацию из интернета нужно подвергать сомнению и перепроверять.
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«Гомсельмаш» выпускает десятки моделей комбайнов: для сева и уборки зерна, картофеля, сахарной свеклы.
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