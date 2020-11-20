Сохранить и развивать: Александр Лукашенко посетил «Гомсельмаш»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развивать машиностроение в Беларуси – одна из задач президента. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки на «Гомсельмаш». Предприятию в этом году исполняется 90 лет. Главе государства показали самые популярные модели и новые разработки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Лукашенко признался: несколько раз откладывал поездку на «Гомсельмаш», ждал результатов работы от директора. Александр Новиков на заводе – 20 лет, комбайн знает до винтика. У руля предприятия – всего полтора года, но экономика при нем уже ожила. Складские запасы сократились втрое. Гомельский губернатор Геннадий Соловей уверяет: такая тенденция и в других компаниях региона.

«За девять месяцев этого года запасы готовой продукции в регионе сокращены на 36%, и на столько же увеличены объемы производства», – рассказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

«Это очень важно, потому что разного рода ресурсы каждый день пишут, что мы все на склад работаем. Но им не надо объективной картины», – отметил Лукашенко.

Экспорт – болевая точка белорусской экономики. В пандемию торговать непросто. Но «Гомсельмаш» держится на плаву. За рубеж уходит 75% продукции, в основном в Россию. Осваивает предприятие и африканский рынок. В мире работают около сотни центров техобслуживания комбайнов, любую поломку устраняют за сутки.

«Я никогда в жизни не пойду на то, чтобы загубить то, что в том числе сделал собственными руками. Поэтому машиностроению в Беларуси быть. Моя задача – сделать так, чтобы после меня никто не смог это разрушить. И не думайте, что если мы приватизируем этот завод, продадим, то будет счастье. Одно из негативных последствий – потеря компетенций, утрата технологий и квалификации. Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика», – сказал Лукашенко.

«Гомсельмаш» выпускает десятки моделей комбайнов: для сева и уборки зерна, картофеля, сахарной свеклы. Из новинок – комбайн на газе. Коллектив на заводе – как одна семья: около 50 династий. Рабочий стаж одной фамилии – более 200 лет. Немало на» Гомсельмаше» и многодетных. О льготах для них спросила во время общения с президентом сотрудница завода.

«Самая большая проблема для нас сегодня – это не «Гомсельмаш» и даже не ковид-пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим. Самая большая проблема – это население. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги – по $10 тыс. на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей – не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции», – отметил Лукашенко.

Почти полтора часа президент отвечал на вопросы работников и журналистов. Говорили о судьбе завода, о пандемии, ее последствиях, акциях протеста в столице. Президент заводчан успокоил и добавил, что информацию из интернета нужно подвергать сомнению и перепроверять.