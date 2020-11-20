В минской школе массовое отравление. 16 детей госпитализированы (видео)

Источник материала: Onliner

Родители учащихся 61-й столичной школы обеспокоены: после завтрака многим детям стало плохо, их стало рвать прямо в школьных коридорах. По словам взрослых, их дети с утра ели шаурму в школьной столовой. Сейчас к школе приехала скорая, внутри работает санстанция.

Что говорят родители

— Вернулся сын из школы. 10-й класс. Сказал, что в составе шаурмы был лаваш, капуста, морковь и курица. По составу не вредная, а скорее полезная (овощи и отварная курица). Но, видимо, что-то было испорченное. В 10 «Б» вроде никто не отравился, — говорит один из родителей.

Одна из учениц 61-й школы рассказала, что стало плохо всем детям, которые ели на завтрак шаурму.

— Завтрак был в 12:35, в шаурме была курица, морковь, капуста, соус какой-то. По вкусу она показалась нормальной, на уровне столовой было даже вкусно, — рассказала Onliner десятиклассница Юлия.

По ее словам, шаурму в этой школе дают нечасто, последний раз это было в прошлом году.

— Сегодня младшие классы ели на час раньше, их стало тошнить где-то через два часа после завтрака — у старших классов началось только сейчас. Но плохо стало не всем. В нашем классе у многих пока все хорошо, — сказала девушка. По ее словам, у многих схожие симптомы: озноб, боль в желудке и рвота.





Мать восьмиклассника, которому стало плохо, рассказала Onliner, что произошло.

— Я увидела в родительском чате, что в школе что-то происходит, и позвонила сыну. Он меня отключал. Я набрала после седьмого урока, он поднял, сказал «мама, все плохо» и бросил трубку. Я перезвонила, трубку уже сняла работница медпункта и сказала приехать забрать ребенка, если есть возможность, — вспоминает Елена.

За восьмиклассником поехал его отец, зашел в холл медпункта и увидел около пятнадцати детей, которых рвало.

— Они сидели и лежали в коридоре, многих на тот момент уже забрали родители. Врачи из скорой сказали, что это, скорее всего, пищевое отравление, посоветовали таблетки, — говорит Елена.

Родители восьмиклассника считают, что еда в школьной столовой привозная — на месте ее не готовят.

— Сын рассказал, что зашел в столовую, увидел шаурму и порадовался чему-то новенькому в меню. Съел целую, говорит, что она была нормальной на вкус и запах. На шестом уроке, на трудах, его стало мутить — вышел на улицу подышать. На седьмом его уже тошнило — забрали в медпункт. Сейчас в нашем классе, говорят родители, плохо стало пятерым ученикам, — рассказывает мама мальчика.

Дома школьнику промыли желудок, у него немного поднялась температура. К вечеру он уснул.





В Центре гигиены и эпидемиологии Первомайского района Onliner подтвердили, что сотрудники отделения гигиены детей и подростков выехали в 61-ю школу и сейчас проводят там эпидрасследование.

Onliner пытается дозвониться администрации школы и в комитет по образованию Мингорисполкома, чтобы выяснить обстоятельства. Директор школы недоступна, завуч отказывается от комментариев. Как только мы получим официальную информацию, она появится здесь.

Вечером около школы появились несколько пожарных машин, кареты скорой забирают детей. Школьники около здания говорят, что забрали уже несколько десятков человек.

Мингорисполком: 16 детей госпитализированы

О ситуации школе №61 написал Telegram-канал Мингорисполкома:

«Зафиксированы случаи отравления детей. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились уже около 280 школьников. В детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников с симптомами отравления.

После обеда дети стали обращаться за медицинской помощью. У них наблюдалась рвота, диарея. Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5—9-х классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше».

Санслужба: результаты исследований будут готовы завтра

Сейчас в школе находятся представители МЧС, врачи-эпидемиологи, следственный комитет, правоохранительные органы.

— Видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. Были взяты пробы для лабораторных исследований. Предварительно, результат будут готовы завтра, — отмечают специалисты санслужбы.

Возбуждено уголовное дело

В школе сейчас работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК Беларуси (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей). Об этом сообщили в СК.

Минздрав: дело на контроле Кочановой

А вот и комментарий Минздрава:

«На 18:45 в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников минской школы №61. Дети осмотрены специалистами больницы, совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО. Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мэра Минска Владимира Кухарева. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего».

(будет дополнено)