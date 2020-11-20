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В минской школе отравилось около 280 учеников
Источник материала: Навiны
ЧП произошло сегодня в средней школе № 61 белорусской столицы.
Как сообщается, за медицинской помощью обратились уже около 280 школьников. На данный момент известно о шестнадцати случаях госпитализации в детскую инфекционную больницу, пишет
Пострадали в основном ученики 5-9-х классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше.
Представитель городских властей также подчеркнул, что угрозы жизни детей нет.
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ЧП произошло сегодня в средней школе № 61 белорусской столицы.
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