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В минской школе отравилось около 280 учеников

20.11.2020 20:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ЧП произошло сегодня в средней школе № 61 белорусской столицы.

В минской школе отравилось около 280 учеников
Фото с сайта Мингорисполкома

Как сообщается, за медицинской помощью обратились уже около 280 школьников. На данный момент известно о шестнадцати случаях госпитализации в детскую инфекционную больницу, пишет «МН». Ссылаясь на зампреда Мингорисполкома Артема Цурана.

Пострадали в основном ученики 5-9-х классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше.

Представитель городских властей также подчеркнул, что угрозы жизни детей нет.

 
 
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ЧП произошло сегодня в средней школе № 61 белорусской столицы.
 
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