В минской школе отравилось около 280 учеников

ЧП произошло сегодня в средней школе № 61 белорусской столицы.



Фото с сайта Мингорисполкома

Как сообщается, за медицинской помощью обратились уже около 280 школьников. На данный момент известно о шестнадцати случаях госпитализации в детскую инфекционную больницу, пишет «МН» . Ссылаясь на зампреда Мингорисполкома Артема Цурана.

Пострадали в основном ученики 5-9-х классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше.

Представитель городских властей также подчеркнул, что угрозы жизни детей нет.