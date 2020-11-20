Генпрокуратура решила, что повреждение четырех машин в Гродно — акт терроризма. Расследовать будет КГБ

Фото: Следственный комитет





Напомним, в Гродно, в микрорайоне Ольшанка, ночью с 19 на 20 ноября неизвестные повредили машину, которая принадлежит 41-летнему местному жителю — сотруднику милиции. Также были повреждены три стоящих рядом автомобиля.





Генеральная прокуратура сообщает: установлено, что повреждения передней части транспортного средства возникли в результате взрыва. Поэтому по указанию генерального прокурора уголовное дело переквалифицировано.





Для дальнейшего расследования оно направлено в управление КГБ по Гродненской области.

