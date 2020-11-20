Генпрокуратура квалифицировала поджог машины милиционера как теракт

Генпрокуратура квалифицировала поджог автомобилей в Гродно как террористический акт (ч. 1 ст. 289 УК).





«По факту повреждения ночью 20 ноября 2020 года общеопасным способом четырех автомобилей, расположенных на неохраняемой стоянке по ул. Великая Ольшанка в Гродно, территориальный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса. В ходе осмотра места происшествия возле автомобиля «Шкода-Октавия», принадлежащего сотруднику УВД Гродненского облисполкома, обнаружены следы горения. Установлено, что повреждения передней части транспортного средства возникли в результате взрыва. Принимая во внимание наличие признаков акта терроризма, действия неустановленных лиц по указанию генерального прокурора Республики Беларусь переквалифицированы на ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса», — сообщила Генпрокуратура.

Для дальнейшего расследования уголовное дело направлено в управление КГБ по Гродненской области.

Справка. Часть 2 статьи 218 УК: умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, наказываются ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы от 3 до 10 лет.

Часть 1 статьи 289 УК: совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка (акт терроризма) наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет.