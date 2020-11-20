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Светлана Тихановская запускает процесс признания ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями
Источник материала: Партизан
Перспектива международного трибунала по Беларуси уже не только просматривается на горизонте. В ближайшее время она постучится в двери «силовиков», чиновников, сотрудников госпропаганды и российских друзей клана Лукашенко, принявших участие в карательных и информационных операциях против гражданского населения после 9 августа 2020.
В рамках рабочего визита в Нидерланды Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Стефаном Блоком. Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и запуск процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Блок выразил готовность помочь в этом направлении,
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Перспектива международного трибунала по Беларуси уже не только просматривается на горизонте. В ближайшее время она постучится в двери «силовиков», чиновников,...
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