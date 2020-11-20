В Минске утром задержали уличных музыкантов, когда те играли «Перемен». Они получили «сутки»

— Когда я спустилась, услышала только последние удары в барабан — и все, они уже паковали свои инструменты. Милиция сопроводила их в бус. Причины я не слышала, но песни были безобидные. Они часто играли в этом переходе — раз или три в неделю, — рассказала нам очевидица задержания.





По словам друзей задержанных, в переходе выступали шесть человек — студенты музыкального колледжа имени Глинки. Компания играла песню «Перемен», после чего к ним подошли милиционеры и сказали, чтобы музыканты собирались, всех увезли в Советское РУВД.





Из РУВД отпустили двоих из музыкантов, так как они несовершеннолетние, еще двоих в этот же день судили и увезли в ЦИП на Окрестина, где еще двое — неизвестно.



