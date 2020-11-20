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В Минске утром задержали уличных музыкантов, когда те играли «Перемен». Они получили «сутки»

20.11.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром в переходе станции метро «Площадь Якуба Коласа» задержали уличных музыкантов. Двое из них — несовершеннолетние, их сразу отпустили. Остальных увезли на Окрестина, над некоторыми уже состоялся суд — дали 12 и 13 суток административного ареста, пишет TUT.BY 

— Когда я спустилась, услышала только последние удары в барабан — и все, они уже паковали свои инструменты. Милиция сопроводила их в бус. Причины я не слышала, но песни были безобидные. Они часто играли в этом переходе — раз или три в неделю, — рассказала нам очевидица задержания.

По словам друзей задержанных, в переходе выступали шесть человек — студенты музыкального колледжа имени Глинки. Компания играла песню «Перемен», после чего к ним подошли милиционеры и сказали, чтобы музыканты собирались, всех увезли в Советское РУВД.

Из РУВД отпустили двоих из музыкантов, так как они несовершеннолетние, еще двоих в этот же день судили и увезли в ЦИП на Окрестина, где еще двое — неизвестно.


Судья суда Советского района Минска Марина Федорова назначила наказание уличным музыкантам — 12 суток административного ареста Денису Вронскому, который играл на трубе, и 13 суток Александру Шкирандо, он играл на ударной установке. Парням по 19 лет.

Их осудили за «участие в группе лиц в культурно-зрелищном массовом мероприятии в специально не предназначенном для этого месте без разрешения Мингорисполкома», сообщает телеграм-канал «Списки Задержанных».

По словам друзей, у музыкантов было разрешение от Мингорисполкома для выступления. Документ остался на руках у одного из задержанных.

Компанию музыкантов задерживали и раньше перед выборами, говорят друзья, когда они играли «неправильные» песни. Но тогда обходилось без «суток», ребят отпускали, милиция просто изымала инструменты на неделю.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром в переходе станции метро «Площадь Якуба Коласа» задержали уличных музыкантов. Двое из них — несовершеннолетние, их сразу отпустили. Остальных...
 
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