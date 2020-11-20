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16 школьников из минской СШ №61 госпитализировали в инфекционную больницу
Источник материала: Партизан
По состоянию на 18:45 в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников столичной школы №61, сообщает
Школа №61 / nashaniva.by
В больнице детей осмотрели специалисты больницы вместе со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.
Всего в больницу привезли 17 школьников. Однако одного ребенка, доставленного в больницу, родители после первой помощи забрали домой.
В пресс-службе Минздрава заявляют, что ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и руководителя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Причины происшествия устанавливает специальная комиссия.
По информации пресс-службы Мингорисполкома, за помощью медиков обратились 280 школьников. Преимущественно это ученики пятых-девятых классов.
Как рассказывало Еврорадио, чрезвычайное происшествие случилось в СШ №61 сегодня днем. У школьников средних и старших классов наблюдалось массовое отравление. Детей тошнило на коридорах и в классах. К школе приезжали несколько скорых и почему-то автомобили МЧС. На обед школьников кормили шаурмой.
Ученики младших классов избежали этого, так как у них отдельное меню.
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По состоянию на 18:45 в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников столичной школы №61, сообщает "Еврорадио" со ссылкой на пресс-службу...
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