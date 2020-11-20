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Начат процесс признания сотрудников ГУБОПиК и ОМОНа террористами

20.11.2020 22:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Светлана Тихановская заявила о запуске процесса признания ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Тихановской.

В рамках рабочего визита в Нидерланды Светлана встретилась с министром иностранных дел страны Стефаном Блоком. Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и начало процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Стефан Блок выразил готовность помочь в этом деле.

Светлана Тихановская сказала: «Все сотрудники [ГУБОПиК и ОМОНа], которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа».

Обложка: «Свобода».

 
 
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Светлана Тихановская заявила о запуске процесса признания ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями. Соответствующая информация появилась в официальном...
 
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