Начат процесс признания сотрудников ГУБОПиК и ОМОНа террористами

Источник материала: KYKY

Светлана Тихановская заявила о запуске процесса признания ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Тихановской.

В рамках рабочего визита в Нидерланды Светлана встретилась с министром иностранных дел страны Стефаном Блоком. Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и начало процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Стефан Блок выразил готовность помочь в этом деле.

Светлана Тихановская сказала: «Все сотрудники [ГУБОПиК и ОМОНа], которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа».

Обложка: «Свобода».