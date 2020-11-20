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Новый уровень: в Беларуси повысят качество медицинских услуг
20.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси повышают качество медицинских услуг и их доступность. Сенаторы Совета Республики во втором чтении приняли поправки в «Закон о здравоохранении», передает телеканал «МИР 24».
Законопроект увеличивает возможности дневного стационара в поликлиниках. Это снизит нагрузку на больницы. Оплачивать препараты будет государство. Особое внимание уделят качеству медпомощи. Экспертизы будут проводить при летальных исходах, случаях внутрибольничных инфекций и жалобах на плохое обслуживание. Вводят также два вида аккредитации медучреждений: базовая для государственных и добровольная. Ее смогут проходить частные медцентры. Эта система должна заработать к 2023 году.
По законопроекту, в Беларуси появится и централизованная информационная система здравоохранения. Планируется также создать Комитет по биоэтике.
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Законопроект увеличивает возможности дневного стационара в поликлиниках. Это снизит нагрузку на больницы.
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