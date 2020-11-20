Новый уровень: в Беларуси повысят качество медицинских услуг

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси повышают качество медицинских услуг и их доступность. Сенаторы Совета Республики во втором чтении приняли поправки в «Закон о здравоохранении», передает телеканал «МИР 24».

Законопроект увеличивает возможности дневного стационара в поликлиниках. Это снизит нагрузку на больницы. Оплачивать препараты будет государство. Особое внимание уделят качеству медпомощи. Экспертизы будут проводить при летальных исходах, случаях внутрибольничных инфекций и жалобах на плохое обслуживание. Вводят также два вида аккредитации медучреждений: базовая для государственных и добровольная. Ее смогут проходить частные медцентры. Эта система должна заработать к 2023 году.

«Этот закон очень необходим в такой редакции. Он очень практикоориентированный, там ничего лишнего. Очень много новшеств, но все они нацелены на одно – чтобы любой человек, живет он в сельской местности либо в городе, если ему заболело, пришел и получил качественную помощь», – отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Виктор Лискович.

По законопроекту, в Беларуси появится и централизованная информационная система здравоохранения. Планируется также создать Комитет по биоэтике.