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Кто из ГУБОПиК и ОМОН может попасть под амнистию. Тихановская выдвинула силовикам ультиматум

20.11.2020 22:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международное расследование преступлений режима в Беларуси и начало процесса признания отряда милиции особого назначения (ОМОН) и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД террористическими организациями обсудили Светлана Тихановская и министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок, сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты.

Кто из ГУБОПиК и ОМОН может попасть под амнистию. Тихановская выдвинула силовикам ультиматум

«Блок выразил готовность помочь в этом направлении», — отмечается в релизе.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа», — заявила Тихановская.

С просьбой поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими организациями Тихановская обратилась к министру иностранных дел Латвии Эдгарсу Ринкевичсу в ходе визита в Ригу 14 ноября.

18 ноября белорусский КГБ внес в список лиц, причастных к террористической деятельности, основателя популярных телеграм-каналов NEXTA и NEXTA-Live Степана Путило и бывшего главного редактора ресурса Романа Протасевича.

Путило и Протасевич признаны обвиняемыми по трем статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков), 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 130 (разжигание вражды). Соответствующее постановление вынес 5 ноября Следственный комитет.

Еще раньше, в октябре, суд Центрального района Минска признал «информационный канал интернет-мессенджера Telegram NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами».

Белорусские власти требуют выдачи Путило и Протасевича от Польши, где проживают обвиняемые. Соответствующая нота была передана 16 ноября вызванному в МИД временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому.

19 ноября Александр Лукашенко назначил начальника ГУБОПиК Николая Карпенкова заместителем внутренних дел — командующим внутренними войсками.

 
Теги: Минск
 
 
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