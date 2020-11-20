ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У хранилища Нацбанка заметили российские грузовики. Регулятор рассказал, что они там делали

21.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У центрального хранилища Нацбанка, которое находится в Минске на улице Могилевской, на этой неделе заметили грузовые машины с российскими номерами. Читатели, которые прислали фотографии спецавтотранспорта, выдвигали разные версии, почему он находится в нашей стране. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Нацбанке, для чего приезжали грузовики.



Грузовые автомобили синего цвета с белой полосой и надписью «Спецсвязь» в Минске заметили 17 ноября, сообщили нам читатели. Российская компания «Спецсвязь», как указано на ее сайте, специализируется на доставке специальной корреспонденции и особо опасных грузов как по РФ, так и по СНГ. Перевозят грузы в том числе бронированными автомобилями, авиатранспортом, поездами. Компания доставляет среди прочего наличные деньги, ценные бумаги, опасные грузы, продукцию военного назначения, предметы искусства, отправления с грифом секретности.

Приезд грузовых автомобилей этой компании в Минск вызвал вопросы. Основной из них: что в транспорте перевозили? Этот вопрос мы адресовали Нацбанку.


— Машины доставили монеты номиналом 20 копеек. Это плановая работа по обеспечению наличного денежного оборота, — сообщили в Нацбанке. Регулятор пояснил, что монеты этого номинала пользуются спросом, часть из них выходит из оборота, поэтому требуется пополнение.

Уточним, что примерно месяц назад в Минске уже наблюдали грузовые машины с российскими номерами и надписью «Спецсвязь». Изданию «Наша нiва» в Нацбанке поясняли, что спецавтотранспорт привозил монеты номиналом 20 копеек и 1 рубль.

А почему машины приехали из России?

В Нацбанке уточнили, что машины приехали именно из России по той причине, что монеты чеканились на Московском монетном дворе.

Напомним, монеты, которые ввели в обращение с 1 июля 2016 года, отчеканили на Литовском монетном дворе и монетном дворе «Кремница» в Словакии. А новые, чтобы восполнить выбывшие из оборота, уже в России.

Если вы располагаете какой-либо информацией о приезде этих грузовиков в Беларусь, то сообщите нам в телеграме @bobkov_tut

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У центрального хранилища Нацбанка, которое находится в Минске на улице Могилевской, заметили грузовые машины с российскими номерами. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кофейня в Могилеве закрылась из-за проверок: они «посыпались» после нерабочего дня забастовки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика