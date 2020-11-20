У хранилища Нацбанка заметили российские грузовики. Регулятор рассказал, что они там делали

Источник материала: Tut.by

У центрального хранилища Нацбанка, которое находится в Минске на улице Могилевской, на этой неделе заметили грузовые машины с российскими номерами. Читатели, которые прислали фотографии спецавтотранспорта, выдвигали разные версии, почему он находится в нашей стране. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Нацбанке, для чего приезжали грузовики.





Грузовые автомобили синего цвета с белой полосой и надписью «Спецсвязь» в Минске заметили 17 ноября, сообщили нам читатели. Российская компания «Спецсвязь», как указано на ее сайте, специализируется на доставке специальной корреспонденции и особо опасных грузов как по РФ, так и по СНГ. Перевозят грузы в том числе бронированными автомобилями, авиатранспортом, поездами. Компания доставляет среди прочего наличные деньги, ценные бумаги, опасные грузы, продукцию военного назначения, предметы искусства, отправления с грифом секретности.

Приезд грузовых автомобилей этой компании в Минск вызвал вопросы. Основной из них: что в транспорте перевозили? Этот вопрос мы адресовали Нацбанку.





— Машины доставили монеты номиналом 20 копеек. Это плановая работа по обеспечению наличного денежного оборота, — сообщили в Нацбанке. Регулятор пояснил, что монеты этого номинала пользуются спросом, часть из них выходит из оборота, поэтому требуется пополнение.

Уточним, что примерно месяц назад в Минске уже наблюдали грузовые машины с российскими номерами и надписью «Спецсвязь». Изданию «Наша нiва» в Нацбанке поясняли, что спецавтотранспорт привозил монеты номиналом 20 копеек и 1 рубль.

А почему машины приехали из России?

В Нацбанке уточнили, что машины приехали именно из России по той причине, что монеты чеканились на Московском монетном дворе.

Напомним, монеты, которые ввели в обращение с 1 июля 2016 года, отчеканили на Литовском монетном дворе и монетном дворе «Кремница» в Словакии. А новые, чтобы восполнить выбывшие из оборота, уже в России.

Если вы располагаете какой-либо информацией о приезде этих грузовиков в Беларусь, то сообщите нам в телеграме @bobkov_tut