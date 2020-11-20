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У хранилища Нацбанка заметили российские грузовики. Регулятор рассказал, что они там делали
Источник материала: Tut.by
У центрального хранилища Нацбанка, которое находится в Минске на улице Могилевской, на этой неделе заметили грузовые машины с российскими номерами. Читатели, которые прислали фотографии спецавтотранспорта, выдвигали разные версии, почему он находится в нашей стране. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Нацбанке, для чего приезжали грузовики.
Приезд грузовых автомобилей этой компании в Минск вызвал вопросы. Основной из них: что в транспорте перевозили? Этот вопрос мы адресовали Нацбанку.
— Машины доставили монеты номиналом 20 копеек. Это плановая работа по обеспечению наличного денежного оборота, — сообщили в Нацбанке. Регулятор пояснил, что монеты этого номинала пользуются спросом, часть из них выходит из оборота, поэтому требуется пополнение.
Уточним, что примерно месяц назад в Минске уже
А почему машины приехали из России?
В Нацбанке уточнили, что машины приехали именно из России по той причине, что монеты чеканились на Московском монетном дворе.
Напомним, монеты, которые ввели в обращение с 1 июля 2016 года,
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У центрального хранилища Нацбанка, которое находится в Минске на улице Могилевской, заметили грузовые машины с российскими номерами. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в...
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