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Кофейня в Могилеве закрылась из-за проверок: они «посыпались» после нерабочего дня забастовки
Источник материала: Tut.by
В Могилеве с сегодняшнего дня, 20 ноября, закрылась одна из культовых кофеен города — «Республика». Закрылась вынужденно: 26 октября заведение не работало «по техническим причинам». Местные чиновники заподозрили кофейню в поддержке общенационального страйка, а потом туда нагрянули с проверками санстанция и МЧС. Всего проверок было четыре. Итог: кофейня закрыта до устранения нарушений.
Кофейня «Республика» находится на пешеходной улице Ленинской, 30, и работает уже более 4 лет. Там не раз проводились выставки, на улице рядом — небольшие концерты.
По словам владельца кофейни Максима Кондратенко, 26 октября заведение не работало по техническим причинам. Однако чиновники заподозрили кофейню в том, что она таким образом поддерживает общенациональную забастовку, полагает Максим.
Рассказывает, что уже 28 октября из горисполкома пришло письмо, в котором чиновники требовали назвать причину, по которой заведение не работало. На следующий день в «Республику» с проверкой пришли работники городского центра гигиены и эпидемиологии и МЧС. Затем они приходили еще три раза.
Среди нарушений, которые зафиксировали проверяющие, — неиспользование медицинской маски бариста, хранение мороженого при температуре выше необходимой, отсутствие в туалете дозатора со средством дезинфекции для обработки рук, крошки на витрине с кондитерскими изделиями (акты проверок есть в распоряжении редакции. — TUT.BY).
С некоторыми нарушениями Максим согласен, но — и владелец кофейни подчеркнул это в протоколе, когда велось административное дело, — за них нужно наказывать тех, кто нарушения совершил. Например, бариста должен отвечать за то, что не надел защитную маску, а не владелец кофейни.
— Было и такое: проверяющие указали на «серьезный» недочет, что рядом с вешалкой для санитарной одежды персонала в санузле нет таблички «Сними защитную одежду». Имеется в виду, что перед посещением туалета бариста должен снять свой фартук, а после надеть. Ну, раз надо, мы табличку повесили. Проверяющие приходят во второй раз — и снова нарушение: нет таблички с надписью «Надень защитную одежду».
По требованию проверяющих кофейня приостанавливала свою работу, устраняла указанные в предписании нарушения за полдня и снова открывалась, получив у проверяющих разрешение. Однако сотрудники центра гигиены и МЧС приходили снова с проверкой, указывали на нарушения, о которых даже не упоминали в прошлый раз. В итоге составили протокол после еще одной проверки и оштрафовали кофейню на 199 базовых величин — или 5373 рубля — за выявленные нарушения. Для небольшого, по сути, монозаведения это огромная сумма. И эти проверки, говорит владелец кофейни, могут быть бесконечными.
С 20 ноября «Республика» закрыта на неопределенный срок.
С чего все началось?
26 октября, в день забастовок, белорусские компании из разных сфер решили устроить себе выходной. Общепит не остался в стороне. Например, только в Минске по разным причинам
Во время проверок практически во всех заведениях нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Кафе и бары
Следом за санстанцией с проверками в точки общепита стали приходить сотрудники МЧС. Оказалось, что и к пожарной безопасности столичных заведений есть вопросы. Бары и кафе получили штрафы, которые участники ресторанного бизнеса, ослабленного еще первой волной пандемии, называют неподъемными — в основном 200 базовых (то есть 5400 рублей) и более.
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Кофейня «Республика» не работала 26 октября «по техническим причинам». Эту дату Светлана Тихановская назвала Днем общенационального страйка.
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