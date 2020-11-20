В столице презентовали новый Land Rover Defender. Цены — от $56 550 по курсу

Источник материала: Onliner Официально продажи новинки стартовали 15 ноября, а сегодня решили провести торжественную презентацию. Новый Land Rover Defender доступен с двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 л. с. и 240 л. с. и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым двигателем с технологией мягкого гибрида.





Представители дилера рассказали о комлектациях:

— Вариант SE оснащен двухступенчатой раздаточной коробкой передач, независимой пневматической подвеской с системой Adaptive Dynamics, светодиодными головными фарами премиум-класса, 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, сиденьями с кожаной отделкой, памятью настройками и электроприводом по 12 параметрам, зеркалом заднего вида ClearSight, аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками, сенсорным 10-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, навигационной системой, функциями Apple CarPlay и Android Auto, 12,3-дюймовой виртуальной приборной HD-панелью, технологией бесключевого доступа, 3D-системой камер кругового обзора и системой контроля «слепых» зон.











Комплектация HSE, помимо перечисленных опций, включает также матричные светодиодные фары, сдвижную панорамную крышу, электрическую регулировку сидений по 14 параметрам, адаптивный круиз-контроль, вентиляцию первого ряда сидений, пакет расширенной отделки кожей, а лицевая часть сидений выполнена из перфорированной кожи Windsor. Кроме того, все автомобили получили пакет холодного климата, который включает подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.











Для большей персонализации Defender также предлагается комплектация X и спецификации X-Dynamic и First Edition. С ними автомобиль отличается набором уникальных элементов и цветовых решений в отделке интерьера и экстерьера. Также есть возможность приобрести дополнительные пакеты опций, например Family Pack или Family Comfort Pack, с которыми автомобиль укомплектовывается третьим рядом сидений, оснащается трехзонным климат-контролем с системой охлаждения заднего ряда и системой ионизации воздуха в салоне. Family Comfort, помимо этого, включает подогрев сидений.







