Умер один из основателей Партии «Справедливый мир» профессор Валерий Березиенко

20 ноября ушел из жизни член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир», доктор технических наук, профессор Валерий Березиенко.





«Валерий Петрович являлся одним из основателей нашей партии. С тех пор он ни на один день не оставлял партийную работу, на протяжении многих лет возглавлял Могилевскую областную организацию», — сообщает пресс-служба партии.

Он долгое время проработал в Могилевском машиностроительном: от ассистента, до декана факультета.

Валерий Березиенко неоднократно подвергался давлению со стороны власти, которая преследовала его за оппозиционность.