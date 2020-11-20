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На распродаже 11 ноября в AliExpress белорусы приобрели более 1 000 000 товаров

21.11.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

13 ноября завершилась главная распродажа года на AliExpress. В этом году белорусы впервые могли воспользоваться всеми ее возможностями — и проявили заметную активность: за три дня распродажи покупатели приобрели более 1 000 000 товаров на AliExpress. И вот что выбирали жители нашей страны.

Во время распродажи магазины, представленные на AliExpress, предоставляли своим покупателям значительные скидки на разные категории товаров. Так, например, компьютеры и офисную технику можно было приобрести с выгодой до 60%, бытовую технику — со скидками до 50%, товары для здоровья и красоты — до 70%.

В топ самых популярных категорий, которыми заинтересовались белорусские пользователи AliExpress в период проведения большой распродажи (с 11 по 13 ноября), попали мобильные телефоны и носимые устройства, бытовая техника, инструменты, товары для дома и сада, автотовары, товары для спорта и развлечений, товары для красоты и здоровья, а также украшения и аксессуары.

Активнее всего жители Беларуси пользовались возможностью приобрести с максимальными скидками такие устройства, как фитнес-браслеты (в частности, Xiaomi Mi Band 5), смартфоны (например, актуальную новинку POCO X3 от Xiaomi), роботы-пылесосы (в лидеры вырвался Roborock S5 Max) и другую технику — от беспроводных наушников и внешних аккумуляторов до телевизионных приставок и даже электроинструментов. Однако многие воспользовались распродажей, чтобы подготовиться к новогодним праздникам: в список бестселлеров попали различные варианты светодиодных гирлянд (например, в виде занавесей на окна), нарядные платья и карнавальные костюмы для детей.

По вполне понятным причинам во время прошедшей распродажи наблюдался заметный всплеск интереса к товарам для здоровья: таким, как бесконтактные термометры и пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови, а также защитные маски для лица. Среди более традиционных товаров для заботы о своем здоровье популярностью пользовались электрические зубные щетки.

Наиболее активно к большой распродаже на AliExpress присоединились жители областных центров Беларуси. В топ-5 вошли Минск, Гомель, Брест, Гродно и Могилев.

О распродаже 11.11

История «Всемирного дня шопинга 11.11» началась в 2009 году с 24-часовой онлайн-распродажи, которую провели 27 торговых компаний, представленных на интернет-площадке Tmall.com. Целью акции было предложение покупателям товаров со значительными скидками в межсезонье, когда распродаж в традиционных магазинах нет.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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13 ноября завершилась главная распродажа года на AliExpress. В этом году белорусы впервые могли воспользоваться всеми ее возможностями — и проявили заметную...
 
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