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В Минске задержана администратор нескольких телеграм-каналов (Update)
Источник материала: АФН
Силовики арестовали 33-летнюю жительницу Минска, которая является администратором телеграм-каналов «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат».
«Также установлено, что женщина управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях. За это ежемесячно получала около 600 рублей от основного координатора одноименной кампании», - говорится в сообщении пресс-службы МВД Беларуси.
В ходе обыска квартиры изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковская платежная карточка и протестная атрибутика.
«Женщина признана подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания», - подчеркивается в сообщении.
Телеграм-канал «Баста» опроверг информацию об аресте одного из своих администраторов.
«Задержанная 18 ноября Ирина Счастная не имеет никакого отношения к нашему каналу! Бандиты в погонах бессовестно лгут, создавая видимость своей значимости. Наши администраторы уже давно покинули Беларусь и находятся в безопасном месте», - написал канал.
Опроверг информацию и телеграм-канал «Беларусь головного мозга»
«Разумеется, это полный бред. Ирина Счастная не причастна к нашему телеграм-каналу и никогда его не администрировала. Обделённые разумом сотрудники ГУБОПиКа решили заработать на девушке повышения и надбавки. Никаких внятных доказательств они, естественно, не представят. Наш канал продолжает свою работу, ежедневно рассказывая беларусам про ситуацию в нашей стране».
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Силовики арестовали 33-летнюю жительницу Минска, которая является администратором телеграм-каналов «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь...
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