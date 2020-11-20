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Следственный комитет завел уголовное дело по массовому отравлению школьников
Источник материала: Партизан
Следственный комитет завел уголовное дело по факту массового отравления школьников в минской СШ №61. Его завели по ч. 1 ст. 336 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей).
В минской школе отравились 280 детей / minsknews.by
Как передает
"Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо", — констатирует пресс-служба Следственного комитета.
По словам родителей учеников, речь идет о шаурме, которой кормили учеников средних и старших классов.
Следственно-оперативная группа опрашивает работников школы и учеников, проводит первоначальные следственные действия. Эксперты забрали ингредиенты, из которых готовилось блюдо, они изучают накладные поставщиков продуктов и технологическую документацию.
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Следственный комитет завел уголовное дело по факту массового отравления школьников в минской СШ №61. Его завели по ч. 1 ст. 336 Уголовного кодекса (нарушение...
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