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Следственный комитет завел уголовное дело по массовому отравлению школьников

21.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет завел уголовное дело по факту массового отравления школьников в минской СШ №61. Его завели по ч. 1 ст. 336 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей).


В минской школе отравились 280 детей / minsknews.by

Как передает Еврорадио, за помощью медиков обратились 280 школьников, уже 18 из них госпитализированы в детскую инфекционную больницу.

"Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо", — констатирует пресс-служба Следственного комитета.

По словам родителей учеников, речь идет о шаурме, которой кормили учеников средних и старших классов. 

Следственно-оперативная группа опрашивает работников школы и учеников, проводит первоначальные следственные действия. Эксперты забрали ингредиенты, из которых готовилось блюдо, они изучают накладные поставщиков продуктов и технологическую документацию.
 
 
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Следственный комитет завел уголовное дело по факту массового отравления школьников в минской СШ №61. Его завели по ч. 1 ст. 336 Уголовного кодекса (нарушение...
 
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