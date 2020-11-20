ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кац: Единственное, о чем сейчас думают элиты, — это какой момент выбрать, чтобы вовремя перескочить

21.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский блогер прокомментировал последние кадровые перестановки в Беларуси.



— Отослали, видимо, боятся каких-то недовольств, — отметил политолог Максим Кац назначение послами бывших топ-чиновников силовых ведомств.  

По его мнению, то, что интересы Беларуси в других государствах вместо дипломатов с соответствующим опытом будут представлять силовики, означает необходимость «отправить их по какой-то причине подальше».

— Несмотря на заявление министра иностранных дел Владимира Макея о том, что протесты вот-вот приведут к гражданской войне, среди дипломатов наблюдется раскол, — констатирует блогер.  

Неуверенностью руководства он объясняет и другие кадровые перестановки, в том числе и в самом силовом блоке:

— Во время революции элитам всегда тяжело живется. Руководство начинает параноить и бояться раскола и вполне обоснованно. Потому что ясно, что продержаться долго Лукашенко не сможет, и планировать дальше чем на год ничего сейчас никому нельзя. Всем понятно, что через этот промежуток времени власть в Беларуси будет уже другая.

Поэтому единственное, о чем сейчас думают элиты, это какой момент выбрать, чтобы  вовремя перескочить.

Частые перестановки — это обычное дело для такой ситуации, а еще обчное дело — это репрессии по отношению к представителям элит. Пока этого не видно, но вряд ли этого удастся избежать, если Лукашенко продержиться еще долго.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский блогер прокомментировал последние кадровые перестановки в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская запускает процесс признания ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика