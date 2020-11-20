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Двух белорусских водителей фур задержали в Украине за контрабанду – видео
21.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Контрабанду обнаружили украинские пограничники и сотрудники таможни в пункте пропуска "Выступовичи".
Сначала при осмотре автомобиля DAF, который прибыл с грузом фанеры, в полу прицепа нашли почти 10 тысяч пачек сигарет марок "Фест" и "Credo", а затем в грузовике Renault, перевозившем ламинированную ДСП-плиту, – более 12 тысяч пачек тех же наименований.
Табачные изделия и прицепы грузовиков изъяты, водители машин – граждане Беларуси – будут привлечены к ответственности.
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Украинские пограничники задержали двух водителей из Беларуси, которые пытались нелегально провезти через границу сигареты. Смотрите на видео кадры, снятые при...
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