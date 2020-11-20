Двух белорусских водителей фур задержали в Украине за контрабанду – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Контрабанду обнаружили украинские пограничники и сотрудники таможни в пункте пропуска "Выступовичи".

Сначала при осмотре автомобиля DAF, который прибыл с грузом фанеры, в полу прицепа нашли почти 10 тысяч пачек сигарет марок "Фест" и "Credo", а затем в грузовике Renault, перевозившем ламинированную ДСП-плиту, – более 12 тысяч пачек тех же наименований.

Табачные изделия и прицепы грузовиков изъяты, водители машин – граждане Беларуси – будут привлечены к ответственности.