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Как делать инфографику: простые инструменты и банальные ошибки

21.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Какие бывают ошибки при создании инфографики, рассказал бывший арт-директор проектов компаний "Яндекс", Сбербанк, "Ростелеком", Х5, а ныне ведущий дизайнер медиагруппы "Россия сегодня" Евгений Тарасенко.

В пятницу в МПЦ Sputnik Беларусь прошел онлайн вебинар SputnikPro на тему "Как использовать инфографику: инструменты и типовые ошибки", во время которого Тарасенко рассказал слушателям об инструментах для создания информационной графики, чем она отличается от картинки и для чего предназначается.

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Инфографика: в чем суть?

Хорошая инфографика, считает Евгений, должна решать проблему всех участников коммуникации и отвечать на все вопросы. В качестве примера эксперт, привел картинку, которую увидел в одном из портов Хельсинки.

"Это была информация о пароме, который отправлялся на один из островов Балтийского моря. Почем билет, можно ли на судно с животными, сколько времени оно идет до пункта назначения – после взгляда на эту импровизированную инфографику, у меня не осталось никаких вопросов", - утверждает Тарасенко.

Путь формирования инфографики довольно банален – у автора есть тема, и он собирает для нее массив данных. Если это цифровая инфографика, то, для начала, советует Евгений, нужно собрать "скелет", затем раздробить информацию на смысловые блоки, сделать акценты. Инфографика отличается от обычной картинки с цифрами тем, что к ней больше доверия, у нее есть базовый набор текстового обвеса. Заголовок, лид, какая-то визуализация – все это должно быть. Она может существовать без текста и являться визуальным подтверждением статьи или отдельно взятых цитат.

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"Такой пример: в нашу редакцию пришел рейтинг российских сериалов. В ней данные: страна производства, выручка, сведения об аудитории. Основная идея инфографики – показать, какие картины стали лидерами и сколько заработали. Мы придумали концепцию, что расскажем не только про сериалы, но и каналы, которые их вещали. Таким образом, в дополнение к сериалам появился еще и рейтинг каналов", - рассказывает Тарасенко.

По словам ведущего дизайнера МИА "Россия сегодня", один из обязательных элементов инфографики, о котором все забывают, - источник информации. Если его нет, то уровень доверия может снизиться. 

Какие ошибки

Эксперт отмечает, что, при создании информационной графики, не стоит забывать про иерархию отдельных элементов: невозможно все данные сделать главными, и автору в любом случае придется чем-то жертвовать.

"Что-то меньше, что-то больше по размеру. Хорошая инфографика должна отвечать на одну глобальную мысль – не на две и не на три", - констатирует Евгений Тарасенко.

По мнению специалиста, делать визуализацию крупнее цифр также не стоит – "лишние вещи" будут отвлекать внимание от главной информации.

"Еще один пример типичных ошибок – сложный тип визуализации. В статье одного из журналов говорится, что число арестов на границе США с Мексикой сократилось при президентстве Трампа, но на графике непонятно, в каком году было больше или меньше арестованных. К тому же немногие знаю, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных штатов",  - резюмирует эксперт.

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Сложная метафора также может стать предметом неудачной инфографики, отмечает Тарасенко.

"Автор одной из публикаций хотел рассказать о топ-20 банкротств в мире, представив их в графике в виде тонущих кораблей. Не совсем понятная, сложная метафора для читателя".

Как создать инфографику

Существует множество программ, с помощью которых можно создавать и редактировать инфографику. Среди них – Google Таблицы, Google Developers, Adobe Illustrator, Vizualize и другие.

"Векторы, схемы, таблицы, диаграммы – все это в вышеперечисленных программах может создать любой желающий. Главное – иметь концепцию", - заключает Евгений Тарасенко. 

Что такое SputnikPro

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты.

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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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