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Синоптики предупредили о гололедице в субботу 21 ноября
21.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу 21 ноября из-за гололеда, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Александр Кряжев
По информации синоптиков, ночью в стране ожидаются заморозки – местами температура воздуха опустится до –6°С.
"Ночью и утром в субботу 21 ноября на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.
Там также уточнили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен второй уровень опасности.
По данным центра, днем 21 ноября в Беларуси тоже будет прохладно: в Минске – до +3°С, в Бресте и Гродно – до +4°С, в Витебске, Могилеве и Гомеле – до +2°С.
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По данным центра, днем 21 ноября в Беларуси тоже будет прохладно – температура воздуха поднимется не выше +4°С.
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