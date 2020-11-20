Синоптики предупредили о гололедице в субботу 21 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу 21 ноября из-за гололеда, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, ночью в стране ожидаются заморозки – местами температура воздуха опустится до –6°С.

"Ночью и утром в субботу 21 ноября на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен второй уровень опасности.

По данным центра, днем 21 ноября в Беларуси тоже будет прохладно: в Минске – до +3°С, в Бресте и Гродно – до +4°С, в Витебске, Могилеве и Гомеле – до +2°С.