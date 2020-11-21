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Под Минском Lexus насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Под Минском легковушка насмерть сбила женщину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 20 ноября, около 18.15. Предварительно установлено, что 53-летний водитель Lexus ехал по трассе Паперня — Радошковичи и на 2-м километре дороги, вблизи деревни Масловичи, сбил женщину, которая переходила дорогу.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
В ГАИ отметили, что участок дороги, где произошло ДТП, не освещен, а погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.
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Участок дороги, где произошло ДТП, не освещен, а погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.
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