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Какие ошибки ношения масок вы обнаружите? Проверьте себя в несложном тесте

21.11.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если носить медицинскую маску неправильно, то все ее профилактическое действие может сойти на нет. HEALTH.TUT.BY предлагает пройти тест и выяснить, получится ли у вас без единой ошибки надеть, снять и утилизировать маску.

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Если носить медицинскую маску неправильно, то все ее профилактическое действие может сойти на нет. HEALTH.TUT.BY предлагает пройти тест и выяснить, получится ли у вас без...
 
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