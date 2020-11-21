«Паркунам» не мешают ни столбики, ни газоны, ни разметка. Очередные нарушители на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Своим наплевательским отношением к ПДД «паркуны» портят нервы пешеходам и другим автомобилистам. «Доска позора» в очередной раз получила серию фотографий нарушителей правил остановки и стоянки. Печально, но нерадивые водители встречаются во всех уголках страны.

В Минске, на улице Кирилла Туровского, 22 автомобилист припарковал свой микроавтобус передними колесами на зеленой зоне. Зачем он поставил авто именно так — неясно, потому что напротив через дорогу есть большая парковка.





В Речице, Гомельской области нарушитель заехал и бросил машину прямо у входа в подъезд. Как ходить людям, его мало волнует.





Это Пинск, улица Центральная, 19А. Водитель не нашел ничего лучше, как припарковаться в проезде и перекрыть въезд во двор.





В Минске, на проспекте Рокоссовского, 145Б синий седан припарковался передними колесами на тротуаре, задними — на проезжей части. Пешеходам приходится обходить авто по грязи.





Водитель припарковал свою «малютку» прямо на зебре возле дома 14 на улице Физкультурной в Минске.





Водитель белого Ford каждый день паркует свое авто на переходе возле детского сада. Найдете его в Минске, на проспекте Победителей, 81.





Нарушитель в Плещеницах, на улице Советской проезжает через тротуар и паркует авто на зеленой зоне.





А вот как интересно паркуются автомобили в Колодищах, на улице Военный городок, 232.





В Минске, на улице Притыцкого, 82 ни столбики, ни газон, ни наличие рядом входа в детский сад не мешают водителю этого VW парковаться так, как ему нравится.





Наши дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото на «Доску позора» . В информации подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя.

А «паркунам» напомним, что за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 27 рублей).