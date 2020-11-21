Отчислен за протест — держи повестку. Действует ли военкомат по закону?

За участие в акциях протеста некоторых студентов отчисляют из вузов и пытаются сразу отправить в армию. О том, как должны вручаться повестки и как их обжаловать, Naviny.by рассказывают эксперты проекта «Честный университет» и информационного центра инициатив помощи пострадавшим Probono.by.



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Три острых вопроса по вручению повестки

1. При отчислении вместе с документами вручили повестку. Это законно?

Повестка должна быть вручена лично в руки или отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении. Если вы отказываетесь поставить подпись в получении повестки, то составляется акт.

2. Нашел повестку в почтовом ящике/позвонили из военкомата и сказали прийти. Что делать?

Уголовное дело за уклонение от призыва путем неявки по повестке могут завести только если:

- призывнику лично вручили повестку, он расписался в ней и у него забрали отрывную часть повестки с распиской;

- призывник расписался за получение заказного письма с повесткой;

- при личном вручении призывник отказался получать повестку, что было письменно зафиксировано при свидетелях.

Во всех остальных случаях нельзя доказать тот факт, что правильно оформленная повестка была вручена надлежащим образом призывнику, тогда как он не явился в военкомат.

3. Принесли повестку ко мне домой и спрашивают родных, где я. Как им поступать?

Ваши близкие имеют полное право не давать никаких пояснений касательно вас. В статье 27 Конституции сказано, что «никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников».

Напомним, в получении повестки должны расписаться лично вы и никто другой.

Повестки не было, но выезд из Беларуси запрещен

Возможна ситуация, когда призывник не получил повестку, но ему ограничили право выезда за границу.

Право на выезд за границу призывнику могут ограничить, если он был надлежащим образом оповещен, но не является на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняет обязанности по воинскому учету.

Призывник может обжаловать запрет на выезд и добиться отмены этого ограничения, для чего нужно подать заявление в областной (Минский городской) военкомат. Если там решение не отменят, нужно обращаться в суд.

Если вы в данный момент проживаете за пределами Беларуси и вам еще нет 27 лет, вы можете нанять адвоката, чтобы он представлял здесь ваши интересы.

Образец заявления можно найти на сайте Povestka.by . Здесь же призывники могут найти много другой полезной информации.

Как обжаловать повестку? Пошаговая инструкция

Шаг 1. Вы получили повестку.

Если после отчисления из университета вам вручили повестку надлежащим образом (лично в руки под подпись), то явиться в военкомат вам придется.

Но не стоит отчаиваться. Осенний призыв заканчивается 30 ноября 2020 года, поэтому у вас есть все шансы не отправиться служить этой осенью.

Шаг 2. Явиться в военкомат и пройти медкомиссию.

В военкомате вас ждет медицинская комиссия. Врачи должны будут определить, здоровы ли вы или вам необходимо дополнительное обследование.

Лучше всего, если вы займетесь вопросом своих болезней заранее.

Закажите выписки из поликлиники по своим диагнозам. Если для признания негодным требуются недавние обращения к врачу или госпитализация, сделайте это.

Призывнику нужно следить за своим здоровьем и регулярно посещать врачей, проходить обследования, если вы этого раньше не сделали, сделайте это, как можно скорее, особенно если у вас есть конкретные жалобы.

Также фотографируйте все документы, которые проходят через ваши руки во время прохождения комиссии — кроме тех, которые находятся в запечатанном конверте.

Проходя каждого врача, говорите ему о наличии у вас заболеваний или сообщайте, что и где конкретно у вас болит, просите направление на обследование.

Если заболевание подтверждено документально, но врач на медкомиссии отказывается его признавать — пишите жалобу.

Справка. Ответы на самые актуальные вопросы о прохождении медкомиссии и отсрочках описаны на сайте Povestka.by в разделе «Медицина, отсрочки» (вопросы 30–37). Образец заявления о наличии заболевания приведен здесь .

Лайфхак: вы получаете направление на обследование и повестку прийти в военкомат с результатами. Не спешите сразу в больницу — приходите на обследование за день до очередной явки в военкомат. Скорее всего, результаты к тому моменту будут еще не готовы, и вам дадут повестку на другое число.

Шаг 3. Получить решение районной призывной комиссии.

По итогам медобследований районная комиссия решает, годны вы к службе или нет. Если да, то еще не все потеряно. Ведь решение можно обжаловать в областной комиссии.

Шаг 4. Обжаловать решение районной призывной комиссии в областную.

Закон разрешает обжаловать только решение призывной комиссии, а не заключение врачебной комиссии или одного конкретного врача.

Чтобы запустить процесс обжалования, необходимо получить на руки письменную копию решения призывной комиссии.

Справка. Это право дано призывнику по закону № 1914-XІІ от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и военной службе» (часть седьмая статьи 36 и часть пятая статьи 37).

По требованию призывника, в отношении которого районная (городская) призывная комиссия приняла решение, ему выдается копия этого решения.

Запросить копию можно устно, но проще и эффективнее сделать это письменно в виде заявления .

Если призывник подает жалобу без копии решения призывной комиссии, он должен объяснить причину и попросить орган, в который он подает жалобу, затребовать копию решения для рассмотрения жалобы.

После того, как вы получите на руки письменную копию решения призывной комиссии, вам нужно непосредственно обратиться в вышестоящую призывную комиссию или в суд.

Для подачи жалобы отведен семидневный срок с того момента, как вы получили копию решения районной комиссии.

Если решение районной комиссии было сегодня, а отправить вас в армию хотят уже завтра, то вам необходимо подать — уже после того, как вами подана жалоба — срочное уведомление в РВК .

Шаг 5. Обжаловать решение областной комиссии в суде.

Шаги те же, как и при обжаловании решения районной комиссии в областную.

Сначала вам необходимо запросить копию решения областной комиссии, а потом обратиться с жалобой в суд.

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