Анонимный аккаунт и защита: советы для владельцев и администраторов Telegram-чатов в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В последнее время участились новости о задержаниях администраторов «деструктивных», как говорят в официальных комментариях, телеграм-каналов. Telegram-канал «За BYnet» дал несколько советов для тех, кто владеет или администрирует чаты в Telegram в Беларуси.



Изображение: freestocks / unsplash.com

Так, за последние дни был задержан 20-летний администатор «Белых халатов» — оставшиеся на свободе администраторы пытались вернуть контроль над каналом, но пока им это не удалось. Также была задержана минчанка Ирина Счастная, которая, по словам пресс-службы МВД, администрировала пять каналов. Правда, «Беларусь Головного Мозга» говорит , что Ирина никогда не была их администратором. «Разумеется, это полный бред. Ирина Счастная не причастна к нашему телеграм-каналу и никогда его не администрировала», — сообщили в канале.

Также 10 ноября были взломаны два минских дворовых чата и один канал. 12 ноября неизвестные получили доступ к телеграм-каналу @MikolaDziadok, который вел Николай Дедок — белорусский общественно-политический деятель анархических взглядов. Позже стало известно, что Николай задержан. В тот же день изменилась тематика и фото чата «Брилевичи 97%». И 20 ноября пресс-служба МВД сообщила , что «задержан основатель и администратор деструктивного телеграм-канала Солигорска».

Вот что советует канал «За BYnet»:

если вы — владелец канала в Telegram, то ваша личная безопасность — это слабое звено. Постарайтесь сделать так, чтобы у канала были и другие администраторы, которые смогут вас подстраховать. А право владельца лучше передать кому-то за пределами Беларуси. Инструкция здесь ;

; если администратора вашего канала задерживают — оперативно удаляйте его или ее из админов;

для администрирования лучше завести новый, анонимный аккаунт. Проще всего купить виртуальный номер;

максимально защитите свой аккаунт в Telegram. Советы здесь ;

; нигде не пишите свои реальные данные, ни с кем не обменивайтесь этим контактом, не добавляйте в список. При этом помните, что 100% безопасности не существует.