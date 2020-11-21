«Пришла к маме - та поддержала». Как гродненская журналистка стала дальнобойщицей - и не жалеет

Источник материала: Tut.by

Гродненка Наталья Рапецкая более 15 лет проработала на Гродненском телевидении, но в какой-то момент решила поменять профессию и ушла в дальнобойщики. Cейчас гоняет по дорогам Европы на большегрузе. Историю девушки рассказывает «Гродненская правда».





— В моем окружении много друзей и знакомых, которые работают водителями-дальнобойщиками, всегда с замиранием сердца слушала их рассказы об этой профессии, о том, какие невероятные приключения с ними случаются и как это здорово — объехать полмира, — говорит Наталья. — И я всерьез начала задумываться о том, что хочу попробовать себя в этом деле. Тем более легковушку вожу давно и без всяких трудностей. Сразу пошла к маме за советом. И она идею восприняла совершенно адекватно. Более того, поддержала. Помню, как напутствовала меня: «Твоя сестра двоюродная водит двенадцатиметровый троллейбус по узким улочкам города, а ты что, не сможешь большую машину вести по ровной дороге?»





Наталья записалась в автошколу и вскоре получила водительское удостоверение категории «С» и «Е». Еще немного времени и усилий — и вот она за рулем многотонного семнадцатиметрового автомобиля.

И если сейчас она чувствует себя за рулем большегруза уверенно, то первый рейс был настоящим испытанием: все было в новинку и очень хотелось доехать до нужного места без лишних препятствий.

— Ко всему подхожу ответственно. Например, всегда наблюдаю за тем, чтобы грузчики аккуратно выполняли свою работу, и основные паллеты груза были расположены на осях автомобиля, чтобы не было перекоса в весе. Если что-то не получается, не стесняюсь подходить к мужчинам и просить о помощи. Например, трудно пока самой заехать задним ходом под рампу, порой нелегко закрыть заднюю дверь уже груженой фуры. Мужчины выручают всегда и без каких-то насмешек, — рассказывает Наталья. — Иногда, бывает, приходят на выручку сами Это — водительская солидарность. Однажды ехала по трассе, в моем автомобиле лопнуло колесо на средней оси. Я, конечно, об этом не знала. А вот проезжающей мимо водитель фуры пытался обратить мое внимание на проблему и «свести» с дороги. Сначала я не поняла, в чем дело и что ему от меня нужно. Но позже, конечно, была очень благодарна. Дальше коллега вызвался помочь и около 30 километров сопровождал меня до стоянки, где можно было устранить проблему. Здорово, что есть такие неравнодушные люди.





Наталья рассказывает, что к женщинам за рулем большегрузов мужчины начинают привыкать. Но реагируют по-разному. Чаще все же смотрят полными удивления глазами, машут вслед, улыбаются, предлагают помощь. Бывает и такое, что, видя в кабине фуры девушку, подходят, спрашивают, как работается, желают успехов и доброй дороги. Лишь однажды Наталье пришлось выслушать мнение от коллеги мужского пола, что «лучше бы сменить профессию на женскую».

На вопрос, что все-таки самое главное в работе, она отвечает — внимательность. В любую погоду и в любое время суток, каждую минуту в дороге нужно быть предельно аккуратным.

— Я из тех, кто водит осторожно. И если, например, стоит знак «70», то именно так и буду ехать, даже если за мной образуется «хвост». Иногда условия диктует погода, и приходится ехать с меньшей скоростью, чем разрешено. Бывают случаи, когда по общей рации кто-то начинает возмущаться, мол «кто там плетется, почему так медленно», «здесь можно ехать быстрее». На что у меня есть один хороший ответ: не можешь объехать — перепрыгни. Это говорю в рацию, причем на польском канале и на русском языке. И больше никаких тебе комментариев или возмущений. Кому надо, тот обгоняет.





В новой профессии она уже третий месяц. За это время успела побывать в Германии, Польше, Нидерландах, Австрии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, больше всего впечатлила Финляндия. По словам собеседницы, это место, куда хотелось бы возвращаться вновь и вновь.

— Очень красивая, колоритная страна, в которой живут приветливые люди, — подчеркивает девушка. — У них шикарные дороги. Представьте только: прошел дождь, а трасса практически сухая! Мечта любого водителя.





Недавно Наталья начала писать о своих водительских буднях в Facebook: размещает фотографии и постит забавные истории.

— В общем, я в восторге. Не пожалела ни на минуту, что пришла в это дело. Наслаждаюсь новыми моментами и получаю удовольствие от каждого дня в пути. Но хватает в дороге и трудностей. За столь короткое время за рулем фуры мне приходилось столкнуться и с застрявшим колесом, и карабкаться в горы, «протискиваться» под мост. В Хорватии, Германии, очень узкие улицы, по которым, кажется, нереально проехать большегрузу. Чтобы «войти в поворот» нужна максимальная концентрация внимания. Коллеги, которые бывали в Италии, и вовсе рассказывают, что улочки там настолько узкие и неудобные, что невольно цепляешь фурой балконы или чужие авто.