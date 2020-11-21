6 советов, которые помогут эффективнее использовать пространство морозилки

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Независимо от того, какого размера ваша морозильная камера, важно использовать ее эффективно и правильно. Если вы замораживаете продукты на зиму, храните там полуфабрикаты или домашние заготовки, эти советы помогут вам лучше использовать имеющееся пространство. Кроме того, если морозилка используется неправильно, это повышает риск ее поломки. Издание furnishhome.ru дает дельные советы.





1. Выбросьте коробки

Если вы покупаете продукты оптом из секции замороженных товаров в продуктовом магазине, нет причин хранить упаковку. Вы ведь не собираетесь их возвращать? Если вы встряхнете коробку с замороженными продуктами, вы услышите глухой звук. Это говорит о том, что внутри много пустого места. Если вы не хотите, чтобы продукты гремели в вашей морозильной камере, храните их в специальных пакетах для морозилки. В них вы можете маркировать содержимое и вакуумировать пакеты. Если на коробках есть указания по приготовлению пищи или подаче, отрежьте их и прикрепите к пакету (или сделайте фото) и сохраните на потом.





То же самое касается пластиковых контейнеров. Да, удобно складывать остатки еды в морозилку, но пластиковые контейнеры могут быть громоздкими и тяжело вклиниваться в переполненное пространство. В большинстве случаев продукты можно укладывать плоско с помощью пакетов с зип-замками.

2. Замораживайте продукты горизонтально

Пакеты для заморозки — лучший выход, когда вы пытаетесь максимизировать пространство морозилки. Убедитесь, что вы раскладываете все продукты максимально плоско, когда замораживаете их, чтобы они не осели в вертикальный комок. Их также можно разделить кусками картона, чтобы предотвратить смерзание.

Еще один совет: как только предметы замерзли в плоском виде, вы можете расположить их вертикально в коробках. Просто убедитесь, что вы подписали содержимое. Таким образом, вы можете вытащить коробку и посмотреть надпись на ней, чтобы выяснить, что вы собираетесь приготовить на ужин.





3. Храните одинаковые продукты вместе

Мясо храните с мясом, а овощи с овощами. Достаточно просто, да? Когда вы храните подобные вещи вместе, намного легче найти то, что вам нужно. Вам не придется копать до самых темных и холодных глубин вашей морозильной камеры, чтобы найти то, что вам нужно для ужина, — вы точно знаете, где все находится. Когда складываете продукты в морозильник, создайте зоны. В одну секцию положите замороженные овощи, а в другую — мясо.

4. Подписывайте абсолютно все

Убедитесь, что вы держите перманентный маркер у своей морозильной камеры и не кладете в нее ничего неподписанного. Во-первых, через несколько дней или недель вы можете не вспомнить, что складывали в этот пакет. Во-вторых, пишите дату заморозки — так вы не будете мучительно думать, пригодны эти продукты или уже нет.





5. Заморозка не всегда лучший вариант

Заморозка не лучший способ хранения всей пищи. Важно понимать, когда необходима заморозка и когда лучше будет выбрать другой вид хранения. Например, вакуумную упаковку.

6. Контролируйте срок годности продуктов и регулярно делайте уборку

Перемещайте продукты так, чтобы более старые блюда и продукты были впереди, а более новые были уложены сзади. Сначала используйте старые продукты, чтобы не волноваться об истекшем сроке годности. В большинстве случаев, если вы храните что-то в морозилке в течение шести месяцев и вы еще не съели это, выбрасывайте. Вы, скорее всего, так и не соберетесь использовать этот продукт, и он уже точно несвежий. Убирайте морозильную камеру не реже двух раз в год и убедитесь, что вы не храните продукты дольше чем полгода.