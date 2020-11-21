Посмотрите, как сейчас выглядит та самая танцующая девочка из клипов певицы Sia

Источник материала: Tut.by

Вы наверняка помните очаровательную девочку Мэдди Зиглер и ее необычные танцы. Мэдди снялась в 9 клипах певицы Сии, множество раз выступала с ней на сцене и ее хореография всегда завораживала зрителей.



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В 2017 году Мэдди подписала контракт с модельным агентством IMG Models, и вот как девушка выглядит сейчас.

Мэдди родилась в Пенсильвании в 2002 году и уже в 2 года начала танцевать. Она занималась танцами в студии, о жизни которой в 2011 году начали снимать реалити-шоу «Мамы в танце» (о повседневной жизни маленьких танцовщиц на соревнованиях). Девочку заметили менеджеры из команды Сии, и после этого она стала суперзвездой.

Хореограф Райан Хэффингтон придумал для Мэдди новый образ, придумал странный макияж и непременный парик, но главное — он придумал новый, экспрессивный стиль танца, который впервые мы увидели в клипе на песню Chandelier. В этом видео Райан рассказывает и показывает, как заново перепридумывал движения, как создавал этот новый танцевальный язык.

В 2014 году клип Chandelier победил на MTV Video Music Awards в номинациях «Лучшее видео» и «Лучшая хореография». На данный момент у клипа более 2 миллиардов просмотров.

Райан, Мэдди и Сиа создали еще 8 совместных видео. Вот что писали критики о новом стиле, придуманном ими: «Эта хореография стала революцией для всей философии поп-зрелища. Когда Мэдди Зиглер показала эти рваные, бессвязные движения в клипе „Chandelier“, все, за что мы любили танцы Мадонны и Майкла Джексона, окончательно стало каменным веком. Райан Хеффингтон, словно ластиком, стер все каноны эстрадного танца, всю эту вымученную синхронность и псевдоэротизм».

Ну а самое, как нам кажется, пронзительное видео им удалось создать совместно с актером Шайа Лабафом на песню Elastic Heart.