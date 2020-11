Некстген для прагматичного геймера. Впечатления от Xbox Series X

Источник материала: Onliner Хоть и с некоторыми сложностями и дефицитом, но новое поколение консолей все же стартовало. Xbox Series X на днях через склады и логистические центры в Москве и Минске добрался-таки до моего телевизора. Это не подарок от Microsoft, покупку я делал осознанно и за свои деньги. А потому никаких расшаркиваний перед корпорацией мне делать ни к чему. Обзоров новой приставки в сети уже сотни, и вы посмотрели не один. Это будет рассказ про личный опыт выбора. Почему именно Xbox Series X? Какие плюсы я увидел в этой консоли для себя? Какие минусы не отвернули меня от покупки? С какими нюансами придется столкнуться владельцу новой консоли от Microsoft?





Но сперва несколько вводных, которые дадут вам понять, насколько мой опыт можно экстраполировать на принятие решения вами.

Большинство игр я прохожу на PC. Некоторое время владел PlayStation 4 Pro и Nintendo Switch, прошел там пачку эксклюзивов. Но большинство игрового времени все равно провожу за компьютером. «Бокса» у меня никогда не было, о покупке прошлого поколения никогда не задумывался. До тех пор, пока Microsoft не начала пачками скупать игровые студии, чьи продукты мне нравятся. А они стали один за другим мигрировать в подписочный сервис Game Pass.

Приятности Xbox Series X

Game Pass

Собственно, именно Game Pass и стал для меня одним из первых и важнейших аргументов за в вопросе покупки консоли. Microsoft трансформирует свои отношения с геймерами в формат Netflix для игр. Есть абонентская плата, есть каталог из сотен игр разной степени свежести. Платишь, получаешь доступ к ним на консоли и компьютере. На последнем их поменьше. Игры от издательства Bethesda обещают добавлять в каталог прямо на релизе. Чудо чудное.





Sony же для меня представляет собой кинотеатр видеоигр. В новом поколении билет на эксклюзивный сеанс подорожал до $70. Это немало. Есть PlayStation Plus Collection — некий далекий аналог «геймпаса» с хитами прошлого поколения. Но большинство игр этой коллекции уже пройдены. Они выступают скорее завлекаловом для мигрантов с других платформ. Эксклюзивы у Sony неплохие, но так же замечательно проходятся спустя время по более доступным билетикам на сеанс.

Без каких-либо преград геймеры могут переключать регион магазина игр на Xbox. Делать покупки в Аргентине, Индии или Турции выгоднее. А проведя несложные манипуляции, можно по цене одной AAA-игры получить два года подписки на Game Pass Ultimate. Инструкцию можно найти на нашем форуме .

В общем, миграция на Xbox Series X представляется мне наиболее безболезненным вариантом для геймера, который переходит с PC. Цены не шокируют, подписка позволяет играть в «геймпас»-игры как на консоли, так и на компьютере. Для меня это идеальный вариант.

К тому же с недавних пор подписка EA Play с играми от Electronic Arts входит в каталог «геймпаса», а потому не надо покупать футбольный симулятор, чтобы вечерком поиграть с друзьями в FIFA за одной консолью. Это же касается Titanfall, Fallen Order, Andromeda и прочих игр от EA, на которые мне всегда было жалко денег.





Обратная совместимость

Другими важными доводами за являются обратная совместимость и большой выбор игр с оригинального Xbox и Xbox 360, которые я могу пройти на новой консоли. Страшно произносить это вслух, но на четвертом десятке лет просыпается чувство ностальгии по древним играм, которые можно запустить в пару нажатий клавиш. Справедливо будет заметить, что многие из тех игр при танцах с бубном разной степени артистичности можно запустить и на PC. И можно даже сделать это бесплатно. Но опять же страшно произнести это вслух: на четвертом десятке это хочется делать на диване, без лишних телодвижений и перед большим экраном телевизора. Это субъективщина, но как есть.

Поколения Xbox для меня остаются темным пятном, а потому бэклог с этих консолей мне крайне интересен — даже банально для исторического экскурса.

Внешний вид и тишина

Все, что я сказал выше, было про игры. Теперь немного про железо и дизайн.





Внешний вид Xbox Series X и ее младшей сестры «эски» мне крайне импонирует. Белая коробка нравится даже больше, и, будь у нее больше мощностей под корпусом, я без раздумий взял бы именно ее. Series X на первый взгляд невзрачная, но с изюминкой в виде сот на верхней панели.





Собрана добротно, крепкая, небольшая, работает тихо, помещается в «икеевский» стеллаж.













В этой коробке есть 12 терафлопс, пускай и довольно неоднозначных. На это указывают технические разборы мультиплатформы от Digital Foundry — например, сравнение Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X и PlayStation 5.

Весной я обновлял свой компьютер. Собирал его в 2015 году. Теперь перешел на процессор от AMD. Соответственно, поменял материнскую плату, заодно обновил планки оперативной памяти с устаревших DDR3 на DDR4. Чуть раньше менял блок питания, который начал барахлить и отключался под нагрузкой в играх. Все эти манипуляции обошлись мне в цену Xbox Series X. При этом видеокарта GTX 970 остается слабым местом сборки и ждет своего часа для переезда на барахолку.

Новая видеокарта стоит раза в два дороже «коробки» и сравнима по цене с новым OLED-телевизором. Возникает вопрос, насколько сильно мне нужен 4K-гейминг на компьютере, если его можно получить дешевле на консолях и примерно так же экономить на играх благодаря «геймпасу». Конечно, если подбивать все расходы, вводить новые переменные, то, возможно, между этими двумя платформами и будет паритет.

Но мой выбор в этой пересменке поколений качнулся в сторону Xbox. Теперь коробочка стоит перед телевизором и, в отличие от PC, не шумит. Она очень тихая — при мощности, сравнимой с хорошим PC.

Быстрые загрузки

ПО (операционная система и игры) хранится на встроенном SSD. Там владельцу доступны 802 ГБ свободного места. Мне этого хватило, чтобы выкачать 23 игры, и еще осталось около 200 ГБ. Их можно было бы забить играми из стартовой линейки… Но об этом — во второй части обзора.

Одна из фишек, которую продвигает Microsoft, — функция Quick Resume. Это возможность быстро переключаться между несколькими последними играми. Они «фризятся» на моменте, когда ты выходишь на домашний экран или переключаешься на другую игру. Поначалу «для побаловаться» это интересно, когда ты накачал с десяток игр с Game Pass и прыгаешь между ними в ожидании, что же тебя зацепит.





Куда круче, что это «замороженное» состояние игры сохраняется и при выключении и включении консоли. Перед работой за чашкой чая можно за десяток секунд запрыгнуть прямиком в геймплей ровно на том месте, на котором ты отключил консоль с вечера. Пока это мой самый рабочий вариант использования «заморозки» игр на SSD.

При подготовке обзора я несколько раз переносил консоль из дома на работу и обратно, и даже после отключения питания функция Quick Resume работает исправно. Невероятно удивительные ощущения. По сути, отпала необходимость в привычном запуске игры и сохранении игрового процесса через чекпойнт или меню. Ты просто выключаешь консоль и уходишь. Возвращаешься домой и продолжаешь играть без лишних загрузочных экранов. Эдакий реверанс Microsoft в сторону Nintendo Switch. К сожалению, не во всех играх Quick Resume работает идеально. Игры со вшитым сетевым функционалом (привет, Assassin’s Creed) мучают необходимостью подключения к сетевым сервисам издателя.

Приложение

И несколько слов о приложении-компаньоне. На Android- и iOS-устройства можно и нужно установить приложение Xbox. С его помощью производится первичная настройка консоли, через него можно удаленно установить игру, на него прилетают все скриншоты и видеоролики, сделанные на консоли. А из приложения уже можно отправлять скрины в социальные сети. Очень удобная реализация. Иногда приложение подлагивает. Надеюсь, что его поддержку Microsoft не забросит.





Неприятности Xbox Series X

Отсутствие стартовой линейки

Впечатление от некстгена Xbox Series X хорошо описывает бородатый ролик про отсутствие праздничной атмосферы на 1 сентября в душе отдельно взятой школьницы.

Первый запуск свежераспакованной консоли в гостиной происходит как-то… буднично. Нас встречают слегка доработанный геймпад, интерфейс в разрешении 1080p с Xbox One и отсутствие игр. Нет, конечно, у владельцев предыдущего поколения Xbox игр будет в достатке. Да и подписчики Game Pass не останутся разочарованными. Вот только все, что сейчас можно запустить на Xbox Series X, — это игры, которые разрабатывались под прошлое поколение.

Легко можно возразить, что у конкурентов-то дела не лучше. Miles Morales — это обрезанное дополнение оригинального «Человека-паука», Demon’s Souls — ремейк игры 2009 года, а бесплатная Astro’s Playroom — технодемка возможностей нового геймпада Sony.

Но у Xbox Series X нет стартовой линейки от слова «совсем». Во все, что сейчас запускается на новинке, можно поиграть на Xbox One или PC. Драйвером консоли должна была стать Halo Infinite (тоже далеко не эксклюзив конкретно для нового поколения), но ее отложили на 2021 год. И судя по тому, что мы видели в геймплейных трейлерах, правильно сделали. Руководитель студии разработки осенью покинул проект, но геймерам от этого не легче.





Да, есть улучшенные, оптимизированные версии игр (наподобие Gears 5 или Forza Horizon 4), но это немного не то.

Геймпад, лого, щелчки

О геймпаде хочется наговорить много хорошего. Геймпады от Xbox 360 и Xbox One я регулярно использую для игр на PC. Если вкратце, очень понравились материалы корпуса и его монолитная сборка, переработанная и отзывчивая крестовина. Правда, щелкает это все довольно громко, логотип на верхней панели светит ярко, и при игре в темноте это периодически отвлекает. Хочется отключить подсветку, но такой функции в настройках геймпада на консоли нет. Надеюсь, это временное явление.





Microsoft посчитала, что от добра добра не ищут, и никаких коренных переработок геймпаду не устроила. Я имел неосторожность подержать в руках Dual Sense от PlayStation 5, после чего в геймпаде Xbox Series X слегка разочаровался. И дело даже не в продвинутых вибромоторах и сопротивлении курков (эти фишки будут поддерживать далеко не все сторонние издатели, навряд ли история с виброотдачей получит широкое распространение). Но Sony позаимствовала у ProController от Nintendo Switch шикарную фишку с доприцеливанием с помощью гироскопа. С этой функцией играть в шутеры, например Splatoon, намного удобнее. Вот это действительно важный для меня момент, которого теперь не хватает на геймпаде Xbox.

Вывод

8 Предварительная оценка Новая Xbox Series X в первую очередь подкупает доступной (при должной сноровке) подпиской Game Pass Ultimate, большим каталогом классических игр по обратной совместимости и доступным 4K-геймингом. Где-то в будущем нас ждут консольные эксклюзивы от внутренних студий Microsoft. Они вполне могут оказаться вовсе и не эксклюзивами в той парадигме индустрии, которую строит PlayStation 5. Но, уверен, чтобы поиграть, я буду куда чаще запускать Xbox Series X, чем будущий бандл PS5 с God of War 2, — точно так же, как чаще я запускал игровой компьютер, а не PlayStation 4. Нравится Game Pass Обратная совместимость Внешний вид и тишина Быстрые загрузки Приложение Не нравится Отсутствие стартовой линейки Недоработанность UI Лого на геймпаде

Нюансы

Какие игры работают при 120 кадрах в секунду на Xbox Series X?

Новое поколение обещает показать нам невиданные доселе на консолях 120 кадров в секунду. Правда, далеко не во всех играх, не на каждом телевизоре и не всегда в 4K. Даже 60 кадров в секунду требуют компромисса между красотой картинки и разрешением в угоду динамике. Игры в этом стандарте для консолей обычно запускаются в уменьшенном динамическом разрешении, без «плюшек» в виде трассировки лучей и каких-либо эффектов. Разработчики сами решают, как балансировать между этими параметрами.

На Xbox Series X при 120 кадрах в секунду можно будет запустить (на данный момент) короткий список игр:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5 Special Edition

Dirt 5

ExoMecha

Gears 5 (мультиплеерная часть)

Halo Infinite (мультиплеерная часть)

Halo: The Master Chief Collection

Metal: Hellsinger

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Ori and the Will of the Wisps

Orphan of the Machine

Rainbow Six Siege

Second Extinction

The Falconeer

The Touryst

Например, Ori and the Will of the Wisps — это платформер, разработанный внутренней студией Microsoft. С настройками по умолчанию он запускается в 6K-разрешении (даунскейл) при 60 кадрах в секунду. В настройках можно указать режим работы при 4K и 120 fps.

Какой телевизор берет все от консоли?

Есть множество игровых мониторов, которые поддерживают частоту обновления в 120 Гц и более. Но телевизоров, которые способны это делать, да еще и с панелью с разрешением 4K совсем не много. В действительности только несколько 4K-телевизоров, вышедших в последнее время, поддерживают такую высокую частоту обновления. Обычно это топовые в своей линейке OLED-телевизоры от LG, QLED-телевизоры Samsung и PS5-ready-телевизоры от Sony.

Чтобы уметь выводить картинку Full HD при 120 кадрах в секунду, современному телевизору необходим как минимум интерфейс HDMI 2.0. На Xbox нового поколения некоторые игры (далеко не все, как мы выяснили выше) будут идти в 4K при 120 Гц. И чтобы передать эту картинку на телевизор, понадобится более новый интерфейс HDMI 2.1. Он обеспечивает увеличенную пропускную способность видеосигнала и передачу картинки в 4K/120 Гц или 8K/60 Гц.

К тому же, если мы говорим о видеоиграх, стоит обращать внимание на технологию VRR (variable refresh rate — переменная частота обновления), которая подстраивает картинку под выходящую частоту кадров от консоли. За счет этого удается избежать заикания и разрыва кадров на телевизоре.

И естественно, стоит обращать внимание на режимы с низкой задержкой. Чем меньше input lag, тем комфортнее будет играть в шутеры и другие игры, в которых важна скорость реакции.

Можно ли подключить Bluetooth-наушники к Xbox Series X?

Как и в предыдущем поколении, у Xbox Series X нет Bluetooth. Причина в том, что протокол Bluetooth недостаточно мощный для того, чтобы соответствовать спецификациям Microsoft по задержке сигнала.

Для подключения беспроводных геймпадов и некоторых гарнитур используется проприетарный сигнал Xbox Wireless — он мощнее. Многие геймеры играют на телевизоре. С расстоянием растет восприимчивость Bluetooth к помехам, потому Microsoft не могла допустить того, чтобы ее геймпады «лагали».

Было бы замечательно, если бы консоли поддерживали Bluetooth-адаптеры. Но «боксы» не имеют драйверов, которые необходимы для их питания.

Читайте также: