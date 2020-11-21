Прогресс обошел стороной. Так в 2020-м живут люди в центре города-спутника

Источник материала: Onliner Жильцы домов №14 и 16 по ул. Советской в Логойске жалуются на жуткие условия: в домах нет водопровода, отопление — печное, на каждой кухне по газовому баллону, на стенах и потолке — плесень, а вместо туалета — ведра. Проблемное здание находится в самом центре Логойска, но у администрации города ответ один: плесень на стенах из-за того, что квартиры не отапливают и не проветривают, а удобства нужно делать за свой счет.

На улице Советской находится райисполком, рядом с ним — недавно отремонтированный дом культуры. Напротив исполкома — музыкальная школа, чуть ниже по дороге — церковь святого Николая, одна из главных достопримечательностей города. Но стоит немного отклониться от туристического маршрута, как попадаешь в нечто похожее на Братиславу из фильма «Евротур».











Неделю назад сделал ремонт — сегодня заплесневели обои

На въезде во двор красуется дыра в асфальте, которая некогда была ограждена: сейчас колышки с лентой то ли временем, то ли местными автомобилистами утрамбованы в яму. По центру двора стоит одинокая водонапорная колонка на два дома, рядом — лавочка, где местные стирают белье. Лестница в подъезд крошится, многочисленные трещины по фасаду здания идут от подвала к крыше, с которой свисает оголенный провод. Здесь, во дворе, нас встречает Игорь Григорьевич. В 2000 году он купил квартиру в доме №16 для своей матери, а в 2010-м переехал сюда сам.











— Проблемы у нашей семьи начались с 2008 года. Думаю, предыдущие жильцы тоже просили, чтоб здесь сделали туалет, ванную и провели коммуникации, убрали эти печки и сделали отопление нормальное. У дома ни разу не было капитального ремонта.

Неделю назад сделал ремонт, а за стенкой уже плесень вылезла. За шкафом такая же картина. В исполкоме говорят: «Это потому, что вы не проветриваете». А то, что весь фасад продувается и раствор посыпался, — этого не видят.

Чтоб запустить стиральную машину, мне нужно 22 ведра воды набрать и столько же, чтобы слить. У кого стиралки нет — стирают на улице.









Зимой это не всегда получается, поскольку колонка периодически замерзает. Для питья воду из колонки не берем, ходим на источник к церкви. А представьте, каково старикам носить ведра с водой оттуда? Моются люди в тазиках, кто-то у родственников. Раньше в баню ходили, теперь это дорогое удовольствие — 15 рублей за сеанс, а у нас жильцы от пенсии до пенсии живут, — рассказывает Игорь Григорьевич.

Для установки санузла нет ни денег, ни квадратных метров, ни согласия жильцов. Всего в двух домах 32 квартиры, половина из которых пустует.

— Мы обращались в строительные фирмы, которые могли бы сделать нам реконструкцию. Там сказали, что обойдется как полторы квартиры в новостройке. Потом предлагали проект с достройкой балконов, где бы разместился санузел, т. к. земля вокруг дома наша. Но для этого нужно полностью отселять весь дом, а есть жильцы, которым некуда поехать.





Отапливаются дома по старинке — дровами. В некоторых квартирах печи потрескались и коптят так, что жильцы смирились с черным потолком и бросили попытки его отмыть. Тепло долго не держится: зимой печку топят два раза в день. Дрова стоят порядка 250 рублей на сезон, а те, у кого есть средства, пользуются обогревателями и конвекторами.

— Хотим перейти на электрическое отопление, но у нас идет раздор среди жильцов: мы-то можем позволить себе, а у других нет денег, тут живут пенсионеры. А ради меня одного кабель вести не хотят, хотя трансформаторная будка в 30 метрах от дома.

Метры, выделенные для кухонь, универсальные: здесь и душевая, и туалет, и помещение для хранения газовых баллонов. На тумбочках стоят наполненные водой бочки и ведра — самый ходовой товар.

— По правилам МЧС так быть не должно, под баллон нужен специальный шкаф снаружи здания, и от него нужно вести шланг. Но их ставить не разрешают, т. к. это портит внешний вид улицы, мы же в центре. Одно дело, если газовый баллон стоит в частном доме (твой дом — что хочешь, то и делай), но у нас же жилой многоквартирный дом, тут разные люди живут. Сколько раз было, что оставляли газ включенным или шланг пропускал.





В уличном туалете газетку не почитаешь: темно, зловонно, страшно. Поэтому в каждой квартире стоит ведро, предназначенное для этих нужд. Рядом с уличными туалетами помойная яма — в нее жильцы домов сливают отходы.

— Игорь, какой выход из ситуации устроил бы вас?

— Это центр Логойска. По-хорошему дворовые постройки стоило бы снести бульдозером, а из наших домов сделать хостелы или гостиницы. Мы сейчас ищем инвестора.





— А жильцов куда?

— Построить новое жилье. Власти рассматривали такой вариант, но жилье будет не в собственности, я там буду как гость, даже наследство не оставлю. К 2030 году по генплану Логойска нас должны будут снести, тут должна появиться парковка. Но до 30-го почти никто не доживет, вон Константиновне 90 исполняется через год, какой 30-й?

«На кухне зимой в рукавицах чищу бульбу»

Ищем соседей: может, Игорь Григорьевич — единичный случай? Многие ушли за водой на ключ, как, например, Нина Константиновна, которая на 89-м году жизни вынуждена с поломанной рукой носить ведра.





На втором этаже нам открывает дверь женщина, которая за 80 рублей арендует квартиру с плесенью.





— У сына астма с детства, он когда дышит этой сыростью — задыхается. Все кашляют, не знаем, простыли или сырость эта. На диван сейчас ничего не положить, все вещи пропитываются и не отмываются, — рассказывает квартирантка. — Что мы только с плесенью ни делали: обрабатывали — только растворы воняют. Окна так вообще не открываются. Мы снимаем за 80 рублей, но за эту сырость, с «коммуналкой» и светом, уходят все 130. Хозяйке нет дела, говорит: «Красьте, штукатурьте сами».









На кухне зимой в рукавицах чищу бульбу. Сегодня тут живу, завтра — на другой хате. Кто тебе какой тут туалет проведет? Тут хоть бы печки отремонтировали. Вода замерзает в кувшинах, уже столько кувшинов потрескалось. За водой на ключ ходим, а эту (из колонки)… Вам показать, какие ведра черные от нее?

— Если все так ужасно, почему живете в таком доме?

— 300 рублей зарплата! Приходится в таких условиях жить. За такие условия можно было 60—70 рублей платить, но не 80.

«Утром окна всегда мокрые»

Перед рождением ребенка Елизавета Тиханович сделала ремонт из самых дешевых материалов, зная, что через год опять его делать. Плесень хозяйка вытирает каждое утро — только так удается поддерживать чистоту, ведь в доме маленькая дочь и сырость на ней уже сказывается.





— Это мое личное жилье. Ошибку допустила, что приватизировала, меня из-за этого с очереди сняли.

Квартира принадлежала моей бабушке. Тогда она была председателем исполкома, считалось, что в доме элита живет, — рассказывает хозяйка.



— У вас еще более-менее…



— Потому что я мою, тру, у меня же ребенок. Около года рольшторам, а они в плесени. Утром окна всегда мокрые. В исполкоме говорят, надо проветривать. Не вопрос — в зале у меня «ветродуйка», направлена на окна. Поставила стеклопакеты, но они все равно зеленые, от них точно так же дует через щели.





Поклеила потолок, кубиками самыми дешевыми — у меня по диагонали трещина огромная была. Воду лет десять просили провести — тишина, а сейчас сказали, что дают добро. Но смысл мне проводить воду? У меня нет соседей ни сбоку, ни снизу. От кого вести трубы? Куда ванну ставить? Только в зал если. Каждый месяц у ребенка болячки.





— Какой помощи ждете?



— Идеальный вариант — снести эти дома, а нас переселить в новое жилье. Я готова на арендное, но мне отказали, т. к. сняли с очереди, я же стала собственником.





Дворовые постройки на ул. Советской похожи на руины — в них люди хранят дрова. В самих домах предусмотрены подвалы с кучей паутины и перегоревшей лампочкой. Спускаемся.

— Почему паутину хотя бы шваброй не уберете? Тут деньги не нужны, — интересуемся у Игоря Григорьевича, вызвавшегося провести для нас экскурсию по местным красотам.

— Нет, швабра — понятно, но надо же заново обделывать.

— C жильцами скинуться на краску и штукатурку пробовали?

— Нет же денег, жильцы живут от пенсии до пенсии.

«Капитальный ремонт экономически и в плане перспективы развития города нецелесообразен»

На снос жильцы надеются с 2011 года. Тогда пришел ответ от Администрации президента, в котором было сказано: «Капитальный ремонт экономически и в плане перспективы развития города нецелесообразен. Дома №14, 16 попадают под снос». В том же году провели обследование дома №14, в результате которого выяснилось, что несущие конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии. Выявленные же в ходе обследования дефекты постановили устранить. В 2018-м провели весенний осмотр. «Было установлено, что водоразборная колонка находится в удовлетворительном состоянии, — рассказывают жильцы. — Появление плесени, полагают в исполкоме, связано с тем, что во многих квартирах никто не проживает. Следовательно, они не отапливаются, отсюда и проблемы». Собственникам квартир предложили осуществить реконструкцию за свой счет. В октябре 2020 года исполнительный комитет Логойска рассматривал возможность провести капитальный ремонт, сейчас идет оценка и составление сметы.



А в это превращается квартира без ухода

Мы позвонили в исполком, где нам рассказали, что переселять людей не будут: нет заключения комиссии о признании жилья аварийным. Да и некуда, ведь новое жилье еще нужно построить, а средства на это не выделены. По словам сотрудников, они осмотрели все квартиры в домах №14 и 16 и предложили сделать водопровод, канализацию, утеплить стены, но жильцов это не устраивает.

А вот альтернативный пример. Мы нашли аналогичное здание, построенное по типу и подобию «проблемных» с ул. Советской. Жильцы дома тоже писали в исполком, а когда поняли, что ремонт нужен только им, — скинулись на сантехнику и газовые котлы, которые справились с плесенью. Все за свой счет. Стены не утепляли — дорого. Во дворе стоят два биотуалета — это для тех, кто не провел трубы. Выгребной ямы нет, колонку окружили тротуарной плиткой. На квартиры не жалуются — говорят, хорошие. Но нашли другую проблему. «Были гаражи, огороды — все снесли, построили жилой дом, а нас с чем оставили?» — жалуется старушка у дома №50 по ул. Победы.

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