Привет, некстген! Поиграли на PlayStation 5 и делимся первыми впечатлениями

Источник материала: Onliner Кажется, еще не так давно мы распаковывали только-только выпущенную PlayStation 4 , как уже минуло семь лет с того момента — и перед нами вновь большая коробка с новой приставкой Sony. PlayStation 5 принесла уникальный контроллер DualSense, поддержку разрешения 4K при 60 кадрах в секунду и много чего еще. В этом материале мы описали знакомство и первые впечатления от PlayStation 5, а через некоторое время поделимся долгим опытом работы с консолью.

Дизайн

В предыдущих поколениях PlayStation кое-как прослеживались преемственность и общий стиль, но пятая приставка абсолютно другая. И к внешнему виду надо привыкать. Модель Digital Edition, без привода, выглядит приятнее: она хотя бы симметричная, без торчащего дисковода. Консоль нужно ставить вертикально, если хоть капельку важна эстетика. Это, как у фотомодели, «рабочая сторона» PlayStation 5.





Достаточно положить приставку на бок — и получается что-то невразумительное: толстое, с кривыми линиями, неровное. К слову, комплектная круглая подставка — просто хлам. Радует лишь, что в вертикальном положении PlayStation 5 уверенно держится и без нее. Ставлю на то, что PlayStation 5 Slim избавится от этого бесполезного куска пластмассы и получит плоскую сторону, чтобы класть консоль без дополнительных приблуд.





По рендерам казалось, что PlayStation 5 белоснежная, но в реальности она чуть-чуть сероватого оттенка. Других вариантов цвета пока нет. Будут ли? У прошлых поколений опциональным был как раз белый — теперь, возможно, появится полностью черная версия. Сейчас к внешнему виду претензия только одна — глянцевая сердцевина жутко маркая. С другой стороны, приставки касаться и не нужно, только если для протирания от пыли. Абсолютно все действия совершаются через контроллер, включая вынимание диска (что было и раньше), так что пластик в отпечатках быть не должен.









Спереди все стандартно: физические кнопки включения и дисковода, а также порты — USB-A и единственный USB-C. Решение довольно странное: пусть это удобно, но торчащие кабели или флешки портят вид консоли. Задняя часть побогаче: два USB-A, LAN, разъем для питания, кенсингтонский замок, HDMI 2.1.



PlayStation 4 и PlayStation 5

Компания Sony любит оставлять пасхалки в своих приставках. В PlayStation 3 логотип поворачивался в зависимости от того, стоит консоль или лежит, в PlayStation 4 прорезиненные ножки приставки были в виде символов PS — квадрат, крестик, треугольник и круг. А здесь символы нашлись на внутренних сторонах «поднятого воротника» консоли. Символы настолько крохотные, что мы даже не сразу заметили их — сперва казалось, что это просто шершавый пластик, но нет. Точно такие же символы нашлись и на DualSense.





Контроллер DualSense

По дизайну геймпад тоже круто изменился относительно прежнего DualShock 4. Даже название другое, что в том числе намекает не просто на новое поколение чего-то прежнего, а на совсем иной продукт.





Сенсорная площадка и динамик (он, кстати, теперь звучит намного лучше) остались. Плюс появился микрофон, так что отныне для разговоров в «Тусовке» не нужно подключать гарнитуру — вот за это лайк однозначно. Микрофон, если надо, выключается в любой момент нажатием кнопки.

Но самое-самое главное — новая система виброотдачи и курки L2/R2 с изменяемой силой сопротивляемости. Вместе это обеспечивает фантастический результат. Ничего похожего еще не было — разве что в Joy-Con на Nintendo Switch, но лишь отчасти. Геймпад DualSense не просто вибрирует, как было раньше. Он буквально пинается, вибрация может имитировать множество действий — например, перекатывание предмета по диагонали от одной стороны к другой.









Контроллер поразительно точно и разнообразно дополняет то, что происходит на экране. Герой бежит по мягкой траве — будут плавные, едва заметные тычки под шелест из динамика. Перешли на твердую плитку — уже отчетливые, отрывистые толчки. Отличается не сама мощность вибро, но ее тип. А в некоторых случаях создается впечатление, что внутри DualSense какие-то перекатывающиеся кубики. Плюс поразительная точность — порой кажется, что вибро бьет точно в кнопку, которую нажимаешь.



Контроллеры DualShock 4 и DualSense

Курки с изменяемым сопротивлением обеспечивают играм совершенно иной уровень погружения и тактильной трансляции происходящего. Секунду назад, как обычно, вдавливал курок в Spider-Man: Miles Morales, вдруг надо подтянуться — а R2 будто заело. И только с силой продавив курок, Майлз стреляет паутиной. В разных играх это будет использоваться по-разному: например, в гонках явно адаптируют сопротивляемость для педалей газа и тормоза, а в играх типа Horizon: Forbidden West — натяжение стрелы лука. В предустановленной технодемке Astro’s Playroom можно запустить демонстрацию DualSense и залипнуть минут на пятнадцать, просто пробуя разные фишки геймпада.





Да и сам по себе контроллер сделан качественно. Тихий и четкий ход кнопок, почти беззвучная крестовина, мягкие стики, при сжатиях пластик не хрустит — подгонка деталей на высшем уровне. Вообще, дизайн геймпада, качество его материалов и сборки намного важнее исполнения приставки — ее поставил куда-то на полку у телевизора, и все. А DualSense постоянно держишь в руках.



Контроллеры Xbox Series S|X и DualSense

Емкость встроенного аккумулятора увеличилась почти вдвое — 1560 мАч против 800 мАч, никаких батареек. Оценить автономность DualSense пока сложно, но контроллер определенно выносливее DualShock 4, которого хватало часов на семь. Зарядка теперь идет через USB-C.

Пока легкое разочарование от DualSense было только при запуске игр для PlayStation 4 по обратной совместимости: в старых продуктах нет ни разной силы сопротивляемости курков, ни детализированной вибрации. И магия суперконтроллера теряется: в руках уже не что-то совершенно новое, а просто еще более доработанный DualShock.





Надеемся, что без преувеличения выдающиеся возможности DualSense не останутся без должного применения. Такое уже происходило: гироскоп и динамик в DualShock 4 используются ну очень редко — даже не во всех эксклюзивах PlayStation 4, не говоря уже про мультиплатформу.

Интерфейс

Здесь все вроде и привычно, но в то же время перекроено по-другому. Компания Sony разбила главное меню на две вкладки — игры и приложения. В последние входят онлайн-кинотеатры, YouTube и так далее. В PlayStation 4 была похожая структура, но сейчас все организовано чуточку удобнее. И, конечно, интерфейс работает намного быстрее.

По нажатию кнопки PS на геймпаде появляется всплывающее меню в нижней части экрана. Там спрятано все, что в интерфейсе прошлой консоли было в верхнем ряду меню: уведомления, список друзей, трофеи, загрузки. В целом вид системы узнаваемый и при этом свежий. Владельцам PlayStation 4 привыкать особо не нужно — сразу понимаешь, где и что находится.





Магазин PlayStation Network тоже заметно переработали. Пока сложно сказать, лучше стало или хуже — он просто выглядит по-другому и, соответственно, непривычно. Отдельного упоминания заслуживает PS Plus Collection. Вдобавок к паре бесплатных игр и скидкам для подписчиков PS Plus (а также доступу к мультиплееру) на PlayStation 5 доступна коллекция из 20 хитов прошлых лет, то есть выходивших под PlayStation 4.











Собраны в самом деле знаковые проекты: как эксклюзивы вроде Uncharted 4, Until Dawn, inFamous: Second Son, The Last of Us и Bloodborne, так и мультиплатформа — Battlefield 1, Batman: Arkham Knight, Resident Evil 7, Fallout 4. Это все еще очень скромный набор по сравнению с Xbox Game Pass, но уже что-то.

Производительность

О начинке кратко, потому как в любой консоли главное — игры, а не гигагерцы и терафлопсы. Лучшее этому доказательство — продажи приставок Nintendo. В PlayStation 5 используется 8-ядерный кастомный чип AMD Zen 2 (3,5 ГГц) с графическим модулем на архитектуре RDNA 2 (2,2 ГГц). Оперативной памяти — 16 ГБ стандарта GDDR6. В теории вычислительная мощность графического ускорителя составляет 10,28 терафлопса. У PlayStation 4 Pro показатель равнялся 4,2 терафлопса. Также есть поддержка технологии трассировки лучей.

На данный момент железо позволяет рассчитывать на честное разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. Консоль поддерживает в том числе и 8K, но пока это скорее маркетинг: телевизоров с таким разрешением почти нет, а единичные модели стоят столько, что есть они или нет — разница небольшая. Да и нужна подготовка самих игр под 8K. К слову, уже выяснилось, что при подключении PlayStation 5 к 8K-телевизору приставка выдает разрешение 4K — похоже, 8K пока что блокируется на уровне ПО. Равно как и расширение пространства через внешние накопители — функция тоже пока недоступна, и это становится какой-то нездоровой тенденцией в индустрии технологий. В общем, разрешение 8K — просто задел на будущее. К тому же оно, скорее всего, будет масштабироваться из 4K, а не рендериться по-настоящему — иначе слишком уж большие ресурсы понадобятся.



Xbox Series X и PlayStation 5

Мы подключали PlayStation 5 к двум телевизорам: 47-дюймовому старичку с разрешением Full HD и к навороченной 55-дюймовой модели с 4K, HDR и просто-таки идеальным OLED-экраном, в котором черный цвет — по-настоящему черный без каких-либо оговорок. Так вот, при переходе с PlayStation 4 разница по графике в любом случае будет заметна, в том числе и на разрешении 1080p. Контрольной игрой была Spider-Man: Miles Morales — ну не на Sackboy же графику оценивать. На Full HD-телевизоре сразу видны более четкие текстуры и детализация эффектов, плюс мелочи вроде отражений окружающего пространства в глазах костюма Человека-паука.











Но и игра, и сама консоль по-настоящему раскрываются только в 4K и с HDR. Тот самый некстген уже здесь: недоступное ранее даже не само качество картинки, а ее естественность — никаких искажений, пересветов объектов или размытий. Особенно восхищает работа с освещением: объемные лучи золотистого солнца, красивые отражения света в стеклах машин и зданий, идеально четкие текстуры куда ни глянь. Также игры, как правило, позволяют выбрать режим изображения: либо 4K с трассировкой лучей «на все деньги» и при 30 fps, либо 4K + 60 fps, но с более скромными визуальными эффектами. Субъективно разница по картинке в Spider-Man: Miles Morales практически не видна при переключении между режимами, зато 60 fps делают свое дело. Игра будто ускоряется, и в столь динамичных боевиках определенно стоит выбирать 60 fps — впечатлений будет больше.









Отдельно скажем про SSD-накопитель, который пришел на смену жесткому диску. Он здесь на 825 ГБ, но пользователю доступно 667 ГБ — остальное место зарезервировано системой под внутренние нужды. Сперва кажется, что такого объема слишком мало. На деле же все не так страшно: легко помещается 7—10 игр (правда, многие из них были для PlayStation 4). При быстром интернет-соединении новая игра скачивается часа за полтора-два, поэтому хранить их на SSD «про запас» нет необходимости.

Твердотельный накопитель сильно сокращает время загрузки между уровнями или при возвращении к сохранению. Даже на PlayStation 4 некоторые игры разработчики умудрялись делать бесшовными — к примеру, вся God of War идет «одним кадром», что смотрится очень круто. На PlayStation 5 такой прием явно будет использоваться чаще, благо ресурсов для этого теперь хватает. Так, в Sackboy переход к уровням мгновенный, Spider-Man: Miles Morales тоже маскирует смену локаций под поездки героя в транспорте — и делает это просто молниеносно. Выглядит забавно: герой только успел войти в метро, как сразу же выходит. А на PlayStation 4 Майлз секунд 15—20 глядит в телефон.





Но Spider-Man — оптимизированная под PlayStation 5 игра, поэтому здесь все ожидаемо. Интереснее было сравнить загрузку в играх, доступных по обратной совместимости. В The Last of Us Part 2 прошло 19 секунд с момента выбора игры и до появления меню с настройками. А после старта новой игры до вступительного ролика — 41 секунда. Многовато для SSD, но на PlayStation 4 загрузка занимала около полутора минут. Uncharted 4: A Thief’s End запускал новую игру за 24 секунды — примерно в полтора раза быстрее, чем на PlayStation 4 Slim. В общем, все зависит от конкретной игры, но преимущество всегда на стороне SSD, что неудивительно.

Покупать PlayStation 5 на старте — затея для уверенных в себе. Во-первых, найти приставку в ближайшие месяцы будет непросто, а по нормальной цене — вообще вряд ли возможно (если говорим о Беларуси). Во-вторых, строго рекомендован телевизор с 4K и HDR (в идеале еще и OLED), а ценник на такие модели пока еще только становится гуманным. Все остальное — компромиссы, которые не дают увидеть тот самый некстген. Да, на Full HD тоже видна разница с прошлым поколением консоли, ну и «не в графику же играем». Но PlayStation 5 задумана и создана именно для 4K HDR — и играть нужно сугубо в таком разрешении. В-третьих, игр пока очень мало, а проходить знакомые хиты PlayStation 4 из PS Collection — не то, что хочется делать сразу после покупки приставки нового поколения.





8,5 Оценка Onliner Битва Microsoft и Sony официально стартовала. В этот раз следить за ней будет как никогда интересно: при схожей мощности консоли разные на идеологическом уровне и ставят на разные преимущества. Фаворита можно будет выделить лишь через года полтора-два, а пока — какую приставку ни выберете, в проигрыше не останетесь. Нравится Лучший контроллер в истории Новые впечатления от игр благодаря DualSense Качество материалов и сборки Разрешение 4K при 60 fps теперь стандарт, а не достижение Не нравится Часть функций пока заблокирована С дизайном перемудрили Маленькая стартовая линейка