Выбираем японский SUV по цене новой Lada

Источник материала: Onliner

Современные автомобилисты очень любят кроссоверы. А еще многие предпочитают именно японские автомобили. Если бы у людей хватало денег, то в лидерах продаж однозначно были бы японские SUV, а не Lada Vesta Cross или Volkswagen Polo. Но, к сожалению, новенькую Toyota может себе позволить далеко не каждый. Впрочем, вместо новой бюджетной модели из салона можно взять подержанный SUV из Страны восходящего солнца. Давайте посмотрим, какие варианты предлагают на «Автобарахолке» . Сегодня выбираем японский кроссовер в возрасте до 10 лет.

Toyota RAV4

Чтобы управлять мечтой 2010 года, придется расстаться с $10,2 тыс. по курсу. Как видите, Toyota дешевеет очень неспешно. Причем это еще один из самых доступных вариантов на сайте. В 2011 году (т. е. когда машина была практически новой) этот RAV4 приехал в Беларусь из США. Теперь он ищет нового хозяина. Продается кроссовер в Минске с пробегом 210 тыс. км. Под капотом паркетника расположен 2,5-литровый атмосферный мотор, работающий в паре с АКП.

Автомобиль переднеприводной, с кондиционером и светлым салоном. Придется хорошенько ухаживать за обивкой кресел. Вместе с машиной вы получите два комплекта ковриков: светлый велюр и резину. Впридачу идут и летние шины. Это третье поколение RAV4. Оно вышло на рынок в 2005 году и выпускалось для некоторых регионов вплоть до 2016-го. Является одним из самых успешных поколений RAV4. На большинстве рынков данная модель опережала по продажам конкурентов в своем классе.

Mazda CX-5

Прямой конкурент Toyota RAV4 — Mazda CX-5. Эта модель стала вторым по счету кроссовером производителя и вышла на рынок в 2012-м. Пока еще цены на подержанные CX-5 не опустились до психологической отметки в $10 тыс., но за тысяч 13 в эквиваленте уже можно присматривать экземпляры первых годов выпуска. Вот, например, 7-летний вариант с базовым 2-литровым мотором на 150 л. с. Это переднеприводная модификация с автоматической коробкой передач.

С 2013 года автомобиль намотал всего 91 тыс. км. В комплекте с машиной идет зимняя резина. Есть сигнализация. Владелец уверяет, что Mazda находится в одной семье уже шесть лет и денег на обслуживание авто не жалели. В салоне не курили, масло менялось каждые 6—7 тыс. км. Когда на одометре было 40 тыс., произвели замену масла в АКП. У CX-5 неплохая комплектация: электрорегулировка кресла водителя, круиз-контроль, мультимедийная система, кондиционер, полный электропакет.

Mitsubishi Outlander Sport

За $10,7 тыс. по курсу в Минске можно стать обладателем Mitsubishi Outlander Sport. Не стоит путать эту машину с обычным Outlander. Это «близнец» европейского ASX. Как и описанные выше модели, этот кроссовер имеет передний привод и атмосферный двигатель. Под капотом SUV — 2-литровый агрегат на 147 л. с. Автомобиль сошел с конвейера в 2011 году и намотал с тех пор 133 тыс. км. Это «двухпедальная» версия паркетника.

В объявлении говорится, что у последнего владельца машина пробыла в пользовании три года. Обслуживали ее на СТО, и 4 тыс. км назад были заменены расходники. Также произведена антикоррозийная обработка кузова. Продавец уверяет, что этот Outlander Sport не требует вложений и полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Средний расход топлива — 7 л / 100 км. На трассе аппетит «четверки» можно удерживать на уровне 6 литров на сотню.

Nissan Qashqai

Кроссовер Nissan Qashqai вышел на рынок в 2007 году и сразу же стал популярным. Модель была чуть компактнее, чем представители сегмента С-SUV, но и стоила немного дешевле. Сегодня Qashqai первого поколения можно взять за относительно небольшие деньги. Вот, например, экземпляр 2010 года выпуска. За него просят 21 тыс. рублей (примерно $8,2 тыс. в эквиваленте). Машина продается через площадку официального дилера Renault, а значит, как минимум прошла техническую проверку.

Автомобиль бензиновый, с передним приводом и 2-литровым мотором. Здесь автоматическая коробка передач и неплохой для данного сегмента набор опций. На борту присутствуют 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, ABS, магнитола с AUX. Есть клавиши управления на руле. Заявленный пробег — почти 255 тыс. км. Немало. Зато наверняка показания на одометре актуальные.

Honda CR-V

Основным рынком сбыта Honda CR-V являются США, но и у нас эту модель очень хорошо знают, несмотря на отсутствие официального представительства японского производителя. На «Автобарахолке» за $10,8 тыс. по курсу продается кроссовер третьего поколения после рестайлинга. Машина прибыла к нам с того берега Атлантики, но в Беларуси у CR-V был только один владелец. Продавец уверяет, что кроссовер в отличном техническом состоянии, обслуживание производилось по регламенту, есть подтверждающие документы.

В списке опций — полный электропакет, электрорегулировка сидений, люк, круиз-контроль, громкая связь, раздельный климат-контроль, камера заднего вида, подогрев сидений, родная тонировка AS3. Автомобиль бензиновый, с 2,4-литровым мотором и АКП. Привод полный. Заявленный пробег — почти 200 тыс. км. В объявлении очень много фотографий — переходите, изучайте.

Subaru Forester

Вот еще один полноприводный SUV японского бренда. Модели Subaru привлекают поклонников именно своей технической начинкой. Дизайн, салон и даже комфорт — это дело десятое. Зато зимой на Forester будешь чувствовать себя увереннее, чем Том Круз на дискотеке в Осиповичах. Данная машина продается в Витебске и с конвейера сошла в 2011 году. Стоит ровно $10 тыс. в эквиваленте.

Вседорожник оснащен 2-литровым бензиновым мотором и механической коробкой передач. Продавец утверждает, что покупал автомобиль новым в Германии в 2011 году. Эх, были времена. За 9 лет японский SUV намотал 330 тыс. км. Это самый большой заявленный пробег среди всех объявлений, представленных на данной странице.