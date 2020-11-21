ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выбираем японский SUV по цене новой Lada

21.11.2020 08:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Современные автомобилисты очень любят кроссоверы. А еще многие предпочитают именно японские автомобили. Если бы у людей хватало денег, то в лидерах продаж однозначно были бы японские SUV, а не Lada Vesta Cross или Volkswagen Polo. Но, к сожалению, новенькую Toyota может себе позволить далеко не каждый. Впрочем, вместо новой бюджетной модели из салона можно взять подержанный SUV из Страны восходящего солнца. Давайте посмотрим, какие варианты предлагают на «Автобарахолке». Сегодня выбираем японский кроссовер в возрасте до 10 лет.

Toyota RAV4

Чтобы управлять мечтой 2010 года, придется расстаться с $10,2 тыс. по курсу. Как видите, Toyota дешевеет очень неспешно. Причем это еще один из самых доступных вариантов на сайте. В 2011 году (т. е. когда машина была практически новой) этот RAV4 приехал в Беларусь из США. Теперь он ищет нового хозяина. Продается кроссовер в Минске с пробегом 210 тыс. км. Под капотом паркетника расположен 2,5-литровый атмосферный мотор, работающий в паре с АКП.


Toyota RAV4 III, 2010 г.в., 210 000 км
черный, внедорожник, бензин 2.5 л, автоматическая, передний привод
26 032 р.
10 200 $
8592 €
Посмотреть объявление

Автомобиль переднеприводной, с кондиционером и светлым салоном. Придется хорошенько ухаживать за обивкой кресел. Вместе с машиной вы получите два комплекта ковриков: светлый велюр и резину. Впридачу идут и летние шины. Это третье поколение RAV4. Оно вышло на рынок в 2005 году и выпускалось для некоторых регионов вплоть до 2016-го. Является одним из самых успешных поколений RAV4. На большинстве рынков данная модель опережала по продажам конкурентов в своем классе.

Mazda CX-5

Прямой конкурент Toyota RAV4 — Mazda CX-5. Эта модель стала вторым по счету кроссовером производителя и вышла на рынок в 2012-м. Пока еще цены на подержанные CX-5 не опустились до психологической отметки в $10 тыс., но за тысяч 13 в эквиваленте уже можно присматривать экземпляры первых годов выпуска. Вот, например, 7-летний вариант с базовым 2-литровым мотором на 150 л. с. Это переднеприводная модификация с автоматической коробкой передач.


Mazda CX-5 I, 2013 г.в., 91 100 км
серый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
33 179 р.
Обмен
13 000 $
10 950 €
Посмотреть объявление

С 2013 года автомобиль намотал всего 91 тыс. км. В комплекте с машиной идет зимняя резина. Есть сигнализация. Владелец уверяет, что Mazda находится в одной семье уже шесть лет и денег на обслуживание авто не жалели. В салоне не курили, масло менялось каждые 6—7 тыс. км. Когда на одометре было 40 тыс., произвели замену масла в АКП. У CX-5 неплохая комплектация: электрорегулировка кресла водителя, круиз-контроль, мультимедийная система, кондиционер, полный электропакет.

Mitsubishi Outlander Sport

За $10,7 тыс. по курсу в Минске можно стать обладателем Mitsubishi Outlander Sport. Не стоит путать эту машину с обычным Outlander. Это «близнец» европейского ASX. Как и описанные выше модели, этот кроссовер имеет передний привод и атмосферный двигатель. Под капотом SUV — 2-литровый агрегат на 147 л. с. Автомобиль сошел с конвейера в 2011 году и намотал с тех пор 133 тыс. км. Это «двухпедальная» версия паркетника.


Mitsubishi Outlander II Рестайлинг, 2011 г.в., 133 413 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
27 306 р.
Обмен
10 699 $
9012 €
Посмотреть объявление

В объявлении говорится, что у последнего владельца машина пробыла в пользовании три года. Обслуживали ее на СТО, и 4 тыс. км назад были заменены расходники. Также произведена антикоррозийная обработка кузова. Продавец уверяет, что этот Outlander Sport не требует вложений и полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Средний расход топлива — 7 л / 100 км. На трассе аппетит «четверки» можно удерживать на уровне 6 литров на сотню.

Nissan Qashqai

Кроссовер Nissan Qashqai вышел на рынок в 2007 году и сразу же стал популярным. Модель была чуть компактнее, чем представители сегмента С-SUV, но и стоила немного дешевле. Сегодня Qashqai первого поколения можно взять за относительно небольшие деньги. Вот, например, экземпляр 2010 года выпуска. За него просят 21 тыс. рублей (примерно $8,2 тыс. в эквиваленте). Машина продается через площадку официального дилера Renault, а значит, как минимум прошла техническую проверку.


Nissan Qashqai I, 2010 г.в., 254 900 км
бежевый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
21 000 р.
8228 $
6931 €
Посмотреть объявление

Автомобиль бензиновый, с передним приводом и 2-литровым мотором. Здесь автоматическая коробка передач и неплохой для данного сегмента набор опций. На борту присутствуют 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, ABS, магнитола с AUX. Есть клавиши управления на руле. Заявленный пробег — почти 255 тыс. км. Немало. Зато наверняка показания на одометре актуальные.

Honda CR-V

Основным рынком сбыта Honda CR-V являются США, но и у нас эту модель очень хорошо знают, несмотря на отсутствие официального представительства японского производителя. На «Автобарахолке» за $10,8 тыс. по курсу продается кроссовер третьего поколения после рестайлинга. Машина прибыла к нам с того берега Атлантики, но в Беларуси у CR-V был только один владелец. Продавец уверяет, что кроссовер в отличном техническом состоянии, обслуживание производилось по регламенту, есть подтверждающие документы.


Honda CR-V III Рестайлинг, 2010 г.в., 197 949 км
синий, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, полный привод
27 564 р.
10 800 $
9097 €
Посмотреть объявление

В списке опций — полный электропакет, электрорегулировка сидений, люк, круиз-контроль, громкая связь, раздельный климат-контроль, камера заднего вида, подогрев сидений, родная тонировка AS3. Автомобиль бензиновый, с 2,4-литровым мотором и АКП. Привод полный. Заявленный пробег — почти 200 тыс. км. В объявлении очень много фотографий — переходите, изучайте.

Subaru Forester

Вот еще один полноприводный SUV японского бренда. Модели Subaru привлекают поклонников именно своей технической начинкой. Дизайн, салон и даже комфорт — это дело десятое. Зато зимой на Forester будешь чувствовать себя увереннее, чем Том Круз на дискотеке в Осиповичах. Данная машина продается в Витебске и с конвейера сошла в 2011 году. Стоит ровно $10 тыс. в эквиваленте.


Subaru Forester III Рестайлинг, 2011 г.в., 330 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
25 522 р.
10 000 $
8423 €
Посмотреть объявление

Вседорожник оснащен 2-литровым бензиновым мотором и механической коробкой передач. Продавец утверждает, что покупал автомобиль новым в Германии в 2011 году. Эх, были времена. За 9 лет японский SUV намотал 330 тыс. км. Это самый большой заявленный пробег среди всех объявлений, представленных на данной странице.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современные автомобилисты очень любят кроссоверы. А еще многие предпочитают именно японские автомобили. Если бы у людей хватало денег, то в лидерах продаж...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите, как сейчас выглядит та самая танцующая девочка из клипов певицы Sia
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика