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Выбираем японский SUV по цене новой Lada
Источник материала: Onliner
Современные автомобилисты очень любят кроссоверы. А еще многие предпочитают именно японские автомобили. Если бы у людей хватало денег, то в лидерах продаж однозначно были бы японские SUV, а не Lada Vesta Cross или Volkswagen Polo. Но, к сожалению, новенькую Toyota может себе позволить далеко не каждый. Впрочем, вместо новой бюджетной модели из салона можно взять подержанный SUV из Страны восходящего солнца. Давайте посмотрим, какие варианты предлагают на
Toyota RAV4
Чтобы управлять мечтой 2010 года, придется расстаться с $10,2 тыс. по курсу. Как видите, Toyota дешевеет очень неспешно. Причем это еще один из самых доступных вариантов на сайте. В 2011 году (т. е. когда машина была практически новой) этот RAV4 приехал в Беларусь из США. Теперь он ищет нового хозяина. Продается кроссовер в Минске с пробегом 210 тыс. км. Под капотом паркетника расположен 2,5-литровый атмосферный мотор, работающий в паре с АКП.
черный, внедорожник, бензин 2.5 л, автоматическая, передний привод
10 200 $
8592 €
Автомобиль переднеприводной, с кондиционером и светлым салоном. Придется хорошенько ухаживать за обивкой кресел. Вместе с машиной вы получите два комплекта ковриков: светлый велюр и резину. Впридачу идут и летние шины. Это третье поколение RAV4. Оно вышло на рынок в 2005 году и выпускалось для некоторых регионов вплоть до 2016-го. Является одним из самых успешных поколений RAV4. На большинстве рынков данная модель опережала по продажам конкурентов в своем классе.
Mazda CX-5
Прямой конкурент Toyota RAV4 — Mazda CX-5. Эта модель стала вторым по счету кроссовером производителя и вышла на рынок в 2012-м. Пока еще цены на подержанные CX-5 не опустились до психологической отметки в $10 тыс., но за тысяч 13 в эквиваленте уже можно присматривать экземпляры первых годов выпуска. Вот, например, 7-летний вариант с базовым 2-литровым мотором на 150 л. с. Это переднеприводная модификация с автоматической коробкой передач.
серый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
Обмен
13 000 $
10 950 €
С 2013 года автомобиль намотал всего 91 тыс. км. В комплекте с машиной идет зимняя резина. Есть сигнализация. Владелец уверяет, что Mazda находится в одной семье уже шесть лет и денег на обслуживание авто не жалели. В салоне не курили, масло менялось каждые 6—7 тыс. км. Когда на одометре было 40 тыс., произвели замену масла в АКП. У CX-5 неплохая комплектация: электрорегулировка кресла водителя, круиз-контроль, мультимедийная система, кондиционер, полный электропакет.
Mitsubishi Outlander Sport
За $10,7 тыс. по курсу в Минске можно стать обладателем Mitsubishi Outlander Sport. Не стоит путать эту машину с обычным Outlander. Это «близнец» европейского ASX. Как и описанные выше модели, этот кроссовер имеет передний привод и атмосферный двигатель. Под капотом SUV — 2-литровый агрегат на 147 л. с. Автомобиль сошел с конвейера в 2011 году и намотал с тех пор 133 тыс. км. Это «двухпедальная» версия паркетника.
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
Обмен
10 699 $
9012 €
В объявлении говорится, что у последнего владельца машина пробыла в пользовании три года. Обслуживали ее на СТО, и 4 тыс. км назад были заменены расходники. Также произведена антикоррозийная обработка кузова. Продавец уверяет, что этот Outlander Sport не требует вложений и полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Средний расход топлива — 7 л / 100 км. На трассе аппетит «четверки» можно удерживать на уровне 6 литров на сотню.
Nissan Qashqai
Кроссовер Nissan Qashqai вышел на рынок в 2007 году и сразу же стал популярным. Модель была чуть компактнее, чем представители сегмента С-SUV, но и стоила немного дешевле. Сегодня Qashqai первого поколения можно взять за относительно небольшие деньги. Вот, например, экземпляр 2010 года выпуска. За него просят 21 тыс. рублей (примерно $8,2 тыс. в эквиваленте). Машина продается через площадку официального дилера Renault, а значит, как минимум прошла техническую проверку.
бежевый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
8228 $
6931 €
Автомобиль бензиновый, с передним приводом и 2-литровым мотором. Здесь автоматическая коробка передач и неплохой для данного сегмента набор опций. На борту присутствуют 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, ABS, магнитола с AUX. Есть клавиши управления на руле. Заявленный пробег — почти 255 тыс. км. Немало. Зато наверняка показания на одометре актуальные.
Honda CR-V
Основным рынком сбыта Honda CR-V являются США, но и у нас эту модель очень хорошо знают, несмотря на отсутствие официального представительства японского производителя. На «Автобарахолке» за $10,8 тыс. по курсу продается кроссовер третьего поколения после рестайлинга. Машина прибыла к нам с того берега Атлантики, но в Беларуси у CR-V был только один владелец. Продавец уверяет, что кроссовер в отличном техническом состоянии, обслуживание производилось по регламенту, есть подтверждающие документы.
синий, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, полный привод
10 800 $
9097 €
В списке опций — полный электропакет, электрорегулировка сидений, люк, круиз-контроль, громкая связь, раздельный климат-контроль, камера заднего вида, подогрев сидений, родная тонировка AS3. Автомобиль бензиновый, с 2,4-литровым мотором и АКП. Привод полный. Заявленный пробег — почти 200 тыс. км. В объявлении очень много фотографий — переходите, изучайте.
Subaru Forester
Вот еще один полноприводный SUV японского бренда. Модели Subaru привлекают поклонников именно своей технической начинкой. Дизайн, салон и даже комфорт — это дело десятое. Зато зимой на Forester будешь чувствовать себя увереннее, чем Том Круз на дискотеке в Осиповичах. Данная машина продается в Витебске и с конвейера сошла в 2011 году. Стоит ровно $10 тыс. в эквиваленте.
черный, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
10 000 $
8423 €
Вседорожник оснащен 2-литровым бензиновым мотором и механической коробкой передач. Продавец утверждает, что покупал автомобиль новым в Германии в 2011 году. Эх, были времена. За 9 лет японский SUV намотал 330 тыс. км. Это самый большой заявленный пробег среди всех объявлений, представленных на данной странице.
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Современные автомобилисты очень любят кроссоверы. А еще многие предпочитают именно японские автомобили. Если бы у людей хватало денег, то в лидерах продаж...
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