Алексиевич: введенных Западом санкций недостаточно

Лауреат Нобелевской премии в области литературы Светлана Алексиевич не намерена возвращаться в Беларусь до отставки Александра Лукашенко.





В интервью Der Spiegel находящаяся на лечении в Берлине писательница отметила, что на Западе «не понимают, что происходит в Беларуси».

«Жестокое насилие против невиновных. Тюрьмы, переполненные людьми, единственное преступление которых — участие в демонстрациях. Систематическое унижение людей. Часто в туалетах нет воды, а камеры, предназначенные на пятерых, заполняют 35 человек, арестованные должны спать стоя, дни напролет, иногда недели. Это истории, которые я знаю только из сталинских времен», — добавила она.

По ее оценке, пишет DW , в Беларуси идет гибридная гражданская война, в которой сторонники Лукашенко участвуют против другой половины населения. Алексиевич добавила, что мир молчит, пока «маленькая гордая страна борется с обезумевшим убийцей».

Алексиевич считает, что введенных Западом санкций недостаточно, поскольку Лукашенко и так запретил ключевым чиновникам выезжать из Беларуси. Она полагает, что Запад мог бы исключить страну из международной банковской системы, ввести санкции против нефтяной промышленности.

«Это имело бы тяжелые последствия для экономики. Против протестов, которые случились бы потом, Лукашенко был бы бессилен», — добавила писательница.