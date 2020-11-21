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Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Местами по востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный.
Погода в регионах:
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
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