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В Волковыске судят супружескую пару за избиение соседа-милиционера

21.11.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Волковысского района (судья Николай Талашко) 19 ноября начал рассмотрение уголовного дела в отношении супругов Фоминых, которым вменяют в вину избиение соседа — милиционера Вячеслава Иванова.

В Волковыске судят супружескую пару за избиение соседа-милиционера

Конфликт произошел вечером 15 августа, когда супруги вернулись после разрешенной протестной акции. Фомин увидел через дорогу соседа-милиционера, подошел к нему и критично высказался о силовых структурах. Завязалась драка, на которую позже вышли родственники обеих сторон. Пострадавшим в конфликте признали 33-летнего милиционера, обвиняемыми по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) — Олега и Анастасию Фоминых (46 и 37 лет соответственно). Супруги вину не признали.

Олег Фомин с 15 августа находится под стражей. Семья воспитывает 10-летнюю дочь. У Иванова зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, повреждение уха, а также ссадины и синяки на теле, что привело к кратковременному расстройству здоровья.

Согласно государственному обвинению, супруги действовали в группе лиц, из мести за исполнение милиционером своих служебных обязанностей, а также чтобы воспрепятствовать этому. Олег Фомин нанес не менее восьми ударов по голове и телу Иванова, применил удушающий прием. Анастасия Фомина нанесла не менее девяти ударов, в том числе штакетиной от забора.

По словам Фомина, он действительно подходил к Ивановым поговорить, рассказать о протестной акции и критично высказывался о силовых структурах, однако драку начал Иванов, разбил ему нос, и удушающий прием применял также Иванов.

Анастасия Фомина пояснила, что не прикасалась к забору и не била милиционера штакетиной. По ее словам, она только ударила Иванова ладонью по спине несколько раз, когда увидела, что у мужа течет кровь, и услышала, что он хрипит, задыхаясь от удушающего приема. Она отрицала, что мотивом ее действий стала профессиональная деятельность Иванова — просто испугалась за жизнь мужа.

По утверждению Иванова, Фомин заявил, что он и его родители фашисты и таких людей будут убивать. Первым якобы ударил Фомин, он также хватал его за шею.

Статья 364 Уголовного кодекса предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

 
 
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Суд Волковысского района (судья Николай Талашко) 19 ноября начал рассмотрение уголовного дела в отношении супругов Фоминых, которым вменяют в вину избиение соседа...
 
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