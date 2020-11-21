Экологи впервые обнаружили частицы микропластика на вершине Эвереста

Источник материала: Tut.by

Ученые обнаружили в образцах снега, собранных в окрестностях вершины Эвереста, несколько микрочастиц пластика, происхождение которых пока остается загадкой для экологов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Плимутского университета и статью в журнале One Earth .



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«За последние годы мы обнаружили частицы микропластика фактически во всех уголках планеты, начиная с Арктики и рек и заканчивая дном Марианской впадины и самыми большими глубинами океанов Земли. Их обнаружение на вершине Эвереста в очередной раз указывает на то, что мы должны активнее защищать окружающую среду от подобных загрязнений», — заявила Имоджен Наппер, эколог из Плимутского университета (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Гора Эверест (Джомолунгма) является самым высоким горным пиком Земли, который возвышается над уровнем моря на 8848 м. Начиная с середины XIX века, сотни команд альпинистов и путешественников пытались покорить ее и достичь вершины, что удалось официально сделать лишь в 1953 году Тенцингу Норгею и Эдмунду Хиллари.

В общей сложности, за последние полтора столетия на склонах Джомолунгмы погибли свыше трех сотен альпинистов, пытавшихся совершить этот подвиг. Учитывая недоступность вершины Эвереста, экологи давно считали склоны этой горы одним из самых чистых уголков Земли, нетронутых рукой человека.

Наппер и ее коллеги выяснили, что это уже не так, изучая образцы снега и речной воды, собранные альпинистами на территории так называемого «балкона» горы Эверест, площадки на высоте в 8440 м, а также внутри так называемой «зоны смерти». Так историки и альпинисты называют склоны горы, расположенные на высоте в 8 км и выше, где погибли большинство скалолазов, так и не покоривших Джомолунгму.

В общей сложности, британские альпинисты получили образцы из двух десятков регионов внутри «зоны смерти» и «балкона» горы Эверест, которые впоследствии были успешно доставлены в лаборатории ученых в замороженном или жидком виде, после чего детально изучены. Как оказалось, фактически во всех из них присутствовали «следы цивилизации» в виде микроскопических обрывков волокон и частиц пластика.

Десятки и даже сотни подобных частиц присутствовали в тех образцах воды и снега, которые были собраны рядом с популярными маршрутами восхождения к вершине Джомолунгмы, а пять частиц пластика были найдены в окрестностях ее пика. Как туда они попали, ученые пока сказать не могут.

Вполне возможно, что они были занесены туда альпинистами, но при этом Наппер и ее коллеги не исключают, что эти волокна и частицы попали на вершину высочайшей горы мира благодаря движению воздушных потоков вдоль склонов Гималаев.

«Если говорить честно, то у меня не было абсолютно никаких ожиданий насчет того, к каким результатам приведет наше исследование. С другой стороны, меня сильно удивило то, что мы нашли частицы микропластика во всех образцах снега, которые мы изучили. Мне всегда казалось, что гора Эверест была символом чистоты и первозданности. Осознание того, что мы загрязняем вершину самой высокой горы мира, в буквальном смысле открыло мне глаза», — подытожила Наппер.