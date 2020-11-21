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Канализация и дымоход - в одну трубу? Оригинальные задумки (на самом деле нет) на «Доске позора»

21.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры и странностями благоустройства. Вот что нам прислали на «Доску позора» в этот раз.

Любань. Лестница в небо на фасаде центральной районной библиотеки.


Ляховичи, Брестская область. Обустройство велодорожки здесь началось в начале лета. Уложили электрокабель под будущие фонари. Но потом сменился фронт работ: почему-то укладку плитки остановили, но вырубили старые тополя, повредили в некоторых местах бордюры. И радость людей, живущих в этом микрорайоне, померкла. Зима на пороге, темень, засыпанные снегом песчаные и неосвещенные обочины дорог, по которым ходят дети и взрослые вот уже 30 лет.


Минск, пешеходная дорожка между домами № 6 и 8 по улице Белинского, которая ведет к детскому саду № 174. Люди пишут, что основной участок так и остался неотремонтированным.



Гомель. Эту яму обнаружили на тротуаре во дворе улицы Бориса Царикова. «Издалека ее не видно, поэтому любой ребенок или взрослый может в нее ввалиться, особенно в темное время суток», — сообщает читатель. После сообщения о проблеме в 115.бел был произведен «ремонт» — провал в дорожке обозначили. Но ремонтировать ее не спешат — уже прошел почти месяц.


Минск, проспект Победителей, 51/1. Возле первого подъезда сделан «ремонт» крыльца. Ямы на входе уже нет, но в целом все выглядит не очень аккуратно.


Молодечно, улица Городокская, двор дома № 114. Здесь прокладывали электрический кабель, но по завершении работ территорию не привели в надлежащий вид — рядом с детской площадкой оставили цементные глыбы с торчащей арматурой.


Жодино, проспект Мира. Люди пишут, что на фото мы видим свежеотремонтированный тротуар.


Мы в недоумении: что это за черная труба, к которой можно одновременно подключить дымоход газового котла и канализационный слив умывальника? Что скажут эксперты?

Открыть/скачать оригинал видео (4.28 МБ)

На тему удивительного мира сантехники у нас есть еще такой случай:

Открыть/скачать оригинал видео (1.16 МБ)

А в таких случаях, когда плиточник делает халтуру, электрик молча уходит с объекта и нервно курит за углом.


Фото из Instagram

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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