Канализация и дымоход - в одну трубу? Оригинальные задумки (на самом деле нет) на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры и странностями благоустройства. Вот что нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

Любань. Лестница в небо на фасаде центральной районной библиотеки.









Ляховичи, Брестская область. Обустройство велодорожки здесь началось в начале лета. Уложили электрокабель под будущие фонари. Но потом сменился фронт работ: почему-то укладку плитки остановили, но вырубили старые тополя, повредили в некоторых местах бордюры. И радость людей, живущих в этом микрорайоне, померкла. Зима на пороге, темень, засыпанные снегом песчаные и неосвещенные обочины дорог, по которым ходят дети и взрослые вот уже 30 лет.





Минск, пешеходная дорожка между домами № 6 и 8 по улице Белинского, которая ведет к детскому саду № 174. Люди пишут, что основной участок так и остался неотремонтированным.









Гомель. Эту яму обнаружили на тротуаре во дворе улицы Бориса Царикова. «Издалека ее не видно, поэтому любой ребенок или взрослый может в нее ввалиться, особенно в темное время суток», — сообщает читатель. После сообщения о проблеме в 115.бел был произведен «ремонт» — провал в дорожке обозначили. Но ремонтировать ее не спешат — уже прошел почти месяц.





Минск, проспект Победителей, 51/1. Возле первого подъезда сделан «ремонт» крыльца. Ямы на входе уже нет, но в целом все выглядит не очень аккуратно.





Молодечно, улица Городокская, двор дома № 114. Здесь прокладывали электрический кабель, но по завершении работ территорию не привели в надлежащий вид — рядом с детской площадкой оставили цементные глыбы с торчащей арматурой.





Жодино, проспект Мира. Люди пишут, что на фото мы видим свежеотремонтированный тротуар.





Мы в недоумении: что это за черная труба, к которой можно одновременно подключить дымоход газового котла и канализационный слив умывальника? Что скажут эксперты?

На тему удивительного мира сантехники у нас есть еще такой случай:

А в таких случаях, когда плиточник делает халтуру, электрик молча уходит с объекта и нервно курит за углом.



Фото из Instagram