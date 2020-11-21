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Девушка годами прятала лицо под тонной макияжа. Но смыв его, свела с ума всех парней и вышла замуж

21.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С самого детства бухгалтер из Пенсильвании Тиффани Тейлор привыкла считать себя особенной, но, увы, в грустном смысле. В подростковом возрасте по темной коже Тиффани пошли белые пятна. Так о себе дала знать редкая болезнь — витилиго, — пишет издание Daily Mail.

Тиффани признается, что всегда считала себя некрасивой и комплексовала из-за внимания новых знакомых и случайных прохожих на улице. Чтобы скрыть свою особенность, девушка стала сама себе гримером: полностью маскируя те участки кожи, которые лишены пигмента.

Девушка рассказывает, что начала краситься с 14 лет, и ежедневно такой макияж занимал несколько часов времени. Несмотря на результат — белых пятен действительно не было видно, — такая жизнь не добавляла уверенности в себе. Строить отношения, да и просто общаться с новыми людьми было трудно.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tiffany Taylor (@i.tiffanytaylor)

— Я скептически относилась к комплиментам, потому что знала о своей тайне. Я была уверена, что слишком непривлекательна, чтобы найти любовь. Я была обречена, я не могла и подумать о том, что когда-то в перспективе смогу выйти замуж, создать семью, — вспоминает Тиффани. — Тем не менее никто из парней, с которыми я пробовала встречаться, не говорили мне о том, что наши проблемы из-за моей внешности. Никто не заявлял о том, что я непривлекательна и поэтому всё разрушилось. Я решила попробовать взглянуть на себя настоящую.

Тиффани решилась на фотосессию без макияжа и впервые за много лет увидела себя со стороны такой, какая она есть. Девушка признается, что результат ее поразил:

— После фотосессии, которую я выложила в Сеть, я получила огромное количество комплиментов от незнакомцев и друзей, многие из которых даже не подозревали о моей тайне. Я почувствовала себя красивой и уверенной, это было так просто.

Через год после этих событий в приложении для знакомств (куда Тиффани загрузила фотографии без макияжа) она встретила своего будущего мужа.

Девушка говорит, что до сих пор слышит бестактные вопросы и замечает взгляды на улице, однако ее это больше не волнует:

— Теперь я получаю столько позитива от людей, что всё прочее меня не смущает.

 
Теги: знакомства
 
 
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Страдающая от болезни кожи девушка считала себя недостаточно красивой, чтобы найти парня, и скрывала своё лицо под тоннами косметики, а зря. Когда парни узнали,...
 
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