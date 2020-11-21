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«Синяки лучше не замазывать — становишься похожей на бабушку в гриме». Правда жизни бойцов муай-тай
Источник материала: Onliner
Хочется всего и сразу, но так не бывает. Боевые искусства — одна из самых справедливых спортивных сфер. Все зависит исключительно от тебя, и в случае поражения будет мучительно больно в самом буквальном смысле слова. Ну и ответственность вряд ли получится разделить. В очередном эпизоде совместного проекте Onliner и
Первое, что мне говорят: «Ой! Такая маленькая, худенькая — и боксер!»В представлении большинства людей я должна быть машиной — такой мужеподобный качок, что-то в этом роде
Секция кикбоксинга располагалась в старом доме культуры. Мы тренировались на сцене. Сейчас смешно, а в детстве я об этом не задумывался. Было в прикол просто ногами помахать. Нам давали две пары старых перчаток из конского волоса и командовали. Но я был малым, и мне партнера не находилось
Мне не страшно ходить по улице с фингалами. Это производственный процесс моего спорта. Вообще по барабану, что обо мне подумают. И да, в некоторых ситуациях синяки проще не замазывать тональником. Иногда его надо столько, что ты становишься похожей на загримированную бабушку
Раньше мне хотелось бросить бои каждый раз, когда приходилось гонять вес. Я делал все это неосознанно. Гонял вес одной водой. Ел по-прежнему, а пил меньше. Голод голодом, но жажда все равно намного сильнее. Приходится мириться и терпеть. Когда ты 10—14 дней в таком состоянии, становится совсем не в кайф
Лет 15 назад у меня на лбу появилось странное пятно. Ни я, ни врачи не знаем его природы. Вот по этому поводу я люблю юморить. «Ой, а что это у тебя за пятно?» — «Да так — тренер с локатухи засадил»
Каждый человек, который приходит в единоборства, готов терпеть и сражаться. Так что ментальных различий между кикбоксерами, боксерами и людьми из ММА мало. Технических — да, хватает. Ребята, которые много двигаются, — кикбоксеры, как правило. В тайском боксе больше действий происходит на месте
Я занялась тайским боксом очень поздно. Даже не знаю, кто бы из национальной сборной начал позже. Мне было почти 30, когда я пришла в зал. Раньше танцами занималась. Наша преподавательница, решив уехать, распускала группу и на прощание стала спрашивать, кто и что будет делать дальше. Я от балды сказала, что хочу КМС по тайскому боксу. Типа шутка. Но через шесть лет стала МС по тайскому боксу
Запятнал-запятнал, кусь-кусь — и ушел. У меня игровая манера ведения боя. Надо включать голову.Боевые искусства — штука сложная. Раньше меня подбешивало, когда люди говорили, что мы, спортсмены, — все отбитые. Я окончил транспортную логистику в БНТУ. Преподаватели говорили: «А что с тебя взять?» Сперва я бесился, потом смирился, затем понял, что это мне помогает. Даже с пропусками я довольно нормально учился. И экзаменаторы удивлялись: «О, даже так можешь?»
Я просто хотела всесторонней нагрузки: чтобы и ноги, и руки, и все на свете летало. Так и сказала своему тренеру. Но через месяца два он поставил меня в спарринг. Ну как поставил — взял на понт. Я такая: «Не-не-не». — «Да ладно, я скажу парню, он тебя бить не будет». — «Не-не-не». — «Ссышь?» — «Я?!» Так все и началось
Механизм победы в бою простой. Надо попасть как можно больше и пропустить как можно меньше. Как это сделать? Можно брать силой и напором. Можно брать техникой и мозгами. Как говорил мой тренер, дойти до мастера спорта порой достаточно легко. Помогут талант, запал, сила, выносливость. Если хочешь стать мастером спорта международного класса, работы надо намного больше. Тут уже ко всему перечисленному должны подключиться техника, тактика, ментальность, мозги
Я часто дерусь с парнями. Кто-то меня жалеет, и это бесит, откровенно говоря. Кто-то, наоборот, выходя против девчонки, хочет показать свою принципиальность. Правда, не особо понимает, что у нас разница в весе 10—15 кг. Пару раз мне так саданули в грудину, что я за счет своей легкости улетала в дверь
Важно постоянно чего-то достигать. Но прогрессировать постоянно не получится. Это данность. Когда-нибудь все равно будет стоп, и ты выйдешь на плато. Чтобы перешагнуть через него, понадобится много терпения. В таких ситуациях я стараюсь менять подход. Делаю тренировки менее продолжительными, более интересными, пытаюсь разгрузиться. Стоит перед тобой здание, дверь закрыта. Как войти? Можно долбить до утра — там либо сторож придет и откроет, либо петли слетят. А можно подергать ручки других дверей — есть вариант, что там открыто
Не считаю себя агрессивным человеком. Мне даже на ринге порой не хватает какой-то злости и бесшабашности. Иногда я слишком много думаю. Стою в клинче и такая: «Бли-и-ин, что ж я так мало ела перед боем — сил не хватает». Но хуже, когда ты попадаешь в какой-то тоннель и выходишь на бой, не слыша ни себя, ни тренера. Сидишь в какой-то трубе и как будто со стороны на себя смотришь. Подобные бои обычно заканчиваются плохо
Боязнь сделать шаг назад и потерять нажитое губит. В какой-то песне есть строчки «Не забудешь первой любви, не узнаешь последней». Если зациклиться на моменте и конкретном достижении, можно пропустить массу всего интересного
Победы, достигнутые в плохом стиле, — все равно победы. Победителей не судят. Это твоя заслуга. Кто-то может говорить про случайность. Но сути выигрыша это не поменяет
Справляться с эмоциями сложно. Иногда у меня срабатывает какая-то психосоматика и я заболеваю прямо перед боем на ровном месте. Вроде не волнуюсь, но где-то на подкорках гуляют мысли, объем которых организм перестает вывозить
Бойцы в первую очередь прокачивают дух. Дух дает тебе спокойствие. Спокойствие дает тебе уверенность. Уверенный человек знает, что в нужный момент он сможет применить свои умения и знания для достижения цели
Иногда победа вызывает больше самокопания, чем проигрыш. Думаешь: «А может, я что-то не то сделал? А вон там было некрасиво… А может, победу вообще не мне должны были отдать?» Порой ты просто не выполняешь установку тренера. И да, ты выходишь после победного боя, будучи абсолютно собой недовольной
Главное — научиться распределять внимание. На всех его не хватит. Так что когда человек меня злит, я предпочту включить игнор. Энергия там, где внимание. Я хочу потратить ее на вещи поинтереснее
Ни разу в жизни не была абсолютно довольна собой. Мой максимум — процентов 77. Считать, что идеал вот-вот случится, — проигрышный вариант. Талант — это здорово. Но большинство спортсменов, которые добиваются высот, — пахари
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