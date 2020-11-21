«Синяки лучше не замазывать — становишься похожей на бабушку в гриме». Правда жизни бойцов муай-тай





Не считаю себя агрессивным человеком. Мне даже на ринге порой не хватает какой-то злости и бесшабашности. Иногда я слишком много думаю. Стою в клинче и такая: «Бли-и-ин, что ж я так мало ела перед боем — сил не хватает». Но хуже, когда ты попадаешь в какой-то тоннель и выходишь на бой, не слыша ни себя, ни тренера. Сидишь в какой-то трубе и как будто со стороны на себя смотришь. Подобные бои обычно заканчиваются плохо