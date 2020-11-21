Пойдут ли власти на отмену дорожного сбора?

Правительство на этой неделе пообещало «свериться с народом», чтобы наконец-то определить механизм уплаты дорожного сбора населением. Однако идеального решения нет, а непопулярные шаги на фоне политического кризиса власти делать опасаются.





Цена дорожного вопроса

Уже почти два года в Беларуси не может быть найдено новое решение, как население должно уплачивать дорожный сбор. Нынешняя система уплаты сбора, привязанная к прохождению техосмотра, порождает жалобы граждан, а найти более справедливый механизм участия населения в финансировании дорожной инфраструктуры пока не удалось.

Представители правительства ожидали, что ключевое решение по этому вопросу, как всегда, примет Александр Лукашенко, однако тот передал решение проблемы Совмину и депутатам.

«Все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе», — сказал Лукашенко, обращаясь на этой неделе к участникам совещания по вопросу взимания дорожного сбора.

Однако ни правительство, ни депутаты пока не горят желанием лезть вперед батьки в пекло. Ни глава правительства Роман Головченко, ни председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на этой неделе не смогли назвать срок, когда наконец-то будет определен справедливый механизм уплаты дорожного сбора населением.

«Действующая форма уплаты госпошлины — она существует, ее надо платить, это те суммы, которые являются достаточно подъемными», — сказал премьер-министр Беларуси.

Согласно данным правительства, средний размер пошлины для физлиц составляет сейчас 7,45 базовой величины или 201,15 рубля в год.

«Поэтому сказать, что нас что-то поторапливает, не могу. Но, конечно, будем всё это делать оперативно, потому что основная работа по вычленению наиболее приемлемых вариантов, уже проделана. Надо только еще раз их обсудить, чтобы свериться с народом», — отметил Головченко.

Советоваться с народом по этому вопросу власти начали… 2 января 2019 года. Именно тогда на общественное обсуждение был вынесен проект президентского указа «О платежах за участие в дорожном движении». Таким образом, прошло уже почти два года, а окончательного решения всё нет.

В условиях такой неопределенности Минфин при планировании доходов и расходов на будущий год решил не закладывать в бюджет поступления от уплаты дорожного сбора населением.

Проект бюджета изначально был сверстан таким образом, что предусматривал приостановление взимания с населения госпошлины за допуск к участию в дорожном движении. В этом случае казна в будущем году может недополучить 195 млн рублей, и тогда придется искать альтернативные источники для финансирования дорожной инфраструктуры.

К слову, расходы республиканского дорожного фонда планируются в объеме более 760 млн рублей. Эти деньги нужно будет направить на погашение взятых кредитов, содержание, ремонт и строительство как республиканских, так и местных дорог.

Если население не будет участвовать в финансировании дорожной инфраструктуры, тогда это бремя ляжет практически в полном объеме (учитывая ограниченные доходы республиканского дорожного фонда) на республиканский бюджет.

Однако бюджет на будущий год формируется с дефицитом , и не факт, что правительство решится его увеличить путем отмены взимания дорожного сбора с населения. Скорее всего, автовладельцы в какой-то форме будут финансировать дорожную инфраструктуру, которой пользуются.

Дорожный сбор есть, а техосмотра нет

Последние два года на слуху было три варианта решения вопроса о том, как население должно участвовать в финансировании дорожной инфраструктуры.

Первый вариант самый простой — ничего не менять, но не совсем справедливый, так как сейчас длительность эксплуатации дорожной инфраструктуры не влияет на величину сбора. Поэтому пенсионеры, которые ездят на машине меньше других автовладельцев, обижаются.

Второй вариант — отвязать дорожный сбор от техосмотра и позволить автовладельцам самостоятельно уплачивать этот сбор за количество месяцев, когда используют дорожную инфраструктуру. Однако чтобы отследить тех, кто не платит дорожный сбор и пользуется дорожной инфраструктурой, потребуется внедрить систему контроля, а это расходы, и эффект не гарантирован.

Третий вариант — включить дорожный сбор в стоимость топлива. Это довольно простой способ собираемости этого сбора, и некоторые страны по такому пути пошли, однако белорусские власти на этот шаг до последнего времени не решались.

«Проще всего собирать этот сбор с автовладельцев, включив его в стоимость топлива, однако в этом случае вырастут и затраты предприятий на транспортные услуги, и цены для всех категорий граждан», — отметила в комментарии для БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

С другой стороны, система уплаты дорожного сбора населением, которая существует сейчас, доказала свою неэффективность. Далеко не все автовладельцы проходят сейчас техосмотр и уплачивают дорожный сбор.

«Еще сложнее собирать этот дорожный сбор в нынешних условиях, на фоне политического кризиса, когда звучат призывы вообще не пользоваться любыми услугами, которые предоставляет государство. В этих условиях могут отказаться проходить техосмотр даже те, кто ранее проходил его и уплачивал дорожный сбор», — предполагает Акулова.

По мнению экспертов, проблему уплаты населением дорожного сбора в конечном счете придется как-то решать, так как нынешняя ситуация ведет к тому, что автовладельцы, не желая уплачивать сбор, массово не проходят техосмотр.

По данным «Белтехосмотра», за январь—сентябрь 2020 года выдано только 555,5 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 37,1% меньше аналогичного показателя за январь—сентябрь 2019 года. При этом количество транспортных средств, прошедших техосмотр, сокращается ежегодно на протяжении последних пяти лет. Если в 2015-м техосмотр прошли 1,7 млн транспортных средств, то в 2019-м только около 1,1 млн транспортных средств, а в 2020-м, как видим, падающая динамика сохраняется.

«Какое-то решение по этому вопросу должно быть принято — во многих странах автовладельцы участвуют в финансировании дорожной инфраструктуры. Другое дело, что идеального решения этого вопроса нет, и найти такую систему уплаты дорожного сбора, которая бы нравилась всем, невозможно. Видимо, поэтому решение этого вопроса до сих пор и не принято», — полагает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Самый популярный путь решения возникшей проблемы видится в том, чтобы освободить население от финансирования дорожной инфраструктуры и переложить соответствующие расходы, как это было до 2014 года, полностью на бюджет.

Однако в условиях дефицита бюджета (который в 2021 году составит более 2% ВВП) государство вряд ли пойдет на такую щедрость, полагают экономисты

«В тучные времена государство могло взять на себя расходы по содержанию дорог. Сейчас, на фоне дефицитного бюджета, сложно представить, что государство освободит участников дорожного движения от финансирования дорожной инфраструктуры», — резюмировала Ирина Точицкая.