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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
На прошедшей рабочей неделе (16-20 ноября) на БВФБ зафиксирован рост двух из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Плюс по итогам недели продемонстрировали:
В свою очередь минусом отметились:
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На прошедшей рабочей неделе (16-20 ноября) на БВФБ зафиксирован рост двух из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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