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Зима близко: как не стать жертвой "дня жестянщика"? - видео

21.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Не за горами 1 декабря, когда все автолюбители, согласно ПДД, должны "переобуть" свои авто в зимнюю резину. Однако даже эта мера не может обеспечить полную безопасность водителям и их транспортным средствам на дороге. Инструкторы советуют: "Видите снег, лед – заранее замедлите движение".

Если случился занос, нужно повернуть руль в ту сторону, куда нужно ехать – при этом маневр необходимо сделать очень аккуратно. При сильных заносах следует надавить на педаль газа: если в автомобиле передний или полный привод, его нужно добавить, при заднем – немного отпустить.

© Sputnik Максим Богданович
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"Если человек потренируется уходить в занос и справляться с ним, вероятность того, что он справиться с неприятностями на реальной дороге, в разы возрастает. Но надо тренировать не маневры и трюки, но и умение видеть дорогу, воспринимать ее, правильно анализировать", - отмечает инструктор по контраварийной подготовке Юрий Краснов.

"Что касается советов в зимний период или период межсезонья, в первую очередь – это замена летней резины на зимнюю. Но самый главный нюанс – скорость", - констатирует инструктор Виталий Жуковский.

Прямо в машине корреспонденту Sputnik продемонстрировали, как нужно справляться с внезапными трудностями на дороге. Смотрите на видео самые опасные маневры.

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Инструкторы по контраварийному вождению объяснили, как белорусским автолюбителям подготовиться к зиме, и показали несколько крутых маневров на автодроме....
 
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