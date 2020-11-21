|
Минздрав рассказал о состоянии учеников, отравившихся в школе № 61
21.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Состояние учеников средней школы №61 Минска,
© Sputnik / Евгений Одиноков
Всего за минувший вечер и ночь с жалобами на самочувствие в больницы обратились 23 ребенка, уточнили в профильном ведомстве.
Там уточнили, что пятеро детей после осмотра и врачебной консультации были отпущены домой, госпитализация им не понадобилась. Еще 17 ребят остаются в больнице, им оказывается врачебная помощь, уточнили в Минздраве.
"По состоянию на утро — сегодня часть детей, после осмотра, также будет выписана. Всех детей осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО", говорится в сообщении Минздрава.
Также специалисты планируют в течение дня обзвонить всех детей, которые накануне днем жаловались на самочувствие, но уехали из школы домой.
Что произошло
Напомним,
© Sputnik / Евгений Биятов
Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, сообщили в Минздраве.
Ситуацию под контроль взяли сразу четверо высокопоставленных чиновников - глава Совета Республики Наталья Кочанова, вице-премьер Игорь Петришенко, и.о. главы Минздрава Дмитрий Пиневич и мэр Минска Владимир Кухарев.
Расследование
По факту отравления детей Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей.
© Sputnik / Варвара Гертье
Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо, уточнили в СК.
Следователи изъяли в школе ингредиенты, из которых готовилось блюдо, также они намерены изучить накладные поставщиков продуктов и технологическую документацию.
Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за минувший вечер и ночь в больницу с жалобами обратились 23 ребенка, из них 17 остаются под наблюдением медиков, состояние детей стабильное.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)