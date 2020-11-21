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Минздрав рассказал о состоянии учеников, отравившихся в школе № 61

21.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Состояние учеников средней школы №61 Минска, госпитализированных в детскую инфекционную больницу, на утро 21 ноября — стабильное, сообщили в Минздрава. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
Массовое отравление в школе № 61: за медпомощью обратились 280 школьников

Всего за минувший вечер и ночь с жалобами на самочувствие в больницы обратились 23 ребенка, уточнили в профильном ведомстве.

Там уточнили, что пятеро детей после осмотра и врачебной консультации были отпущены домой, госпитализация им не понадобилась. Еще 17 ребят остаются в больнице, им оказывается врачебная помощь, уточнили в Минздраве.

"По состоянию на утро — сегодня часть детей, после осмотра, также будет выписана. Всех детей осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО", говорится в сообщении Минздрава. 

Также специалисты планируют в течение дня обзвонить всех детей, которые накануне днем жаловались на самочувствие, но уехали из школы домой.

Что произошло

Напомним, информация об отравлении детей в минской средней школе №61 появилась накануне днем, после обеда школьники  стали обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказывали помощь детям. Затем часть учеников была доставлена в больницу. По некоторым данным, на обед детям давали шаурму. 

© Sputnik / Евгений Биятов
Отравлением детей в минской школе занялись следователи

Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, сообщили в Минздраве.

Ситуацию под контроль взяли сразу четверо высокопоставленных чиновников - глава Совета Республики Наталья Кочанова, вице-премьер Игорь Петришенко, и.о. главы Минздрава Дмитрий Пиневич и мэр Минска Владимир Кухарев.

Расследование

По факту отравления детей Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей. 

© Sputnik / Варвара Гертье
Более 80 детей отравились в детсадах Грузии

Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо, уточнили в СК.

Следователи изъяли в школе ингредиенты, из которых готовилось блюдо, также они намерены изучить накладные поставщиков продуктов и технологическую документацию.

Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз.

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Теги: Минск
 
 
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Всего за минувший вечер и ночь в больницу с жалобами обратились 23 ребенка, из них 17 остаются под наблюдением медиков, состояние детей стабильное.
 
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