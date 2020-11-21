Квартиры дешевеют, но покупать их не спешат — чего ждать от рынка недвижимости в ближайшие месяцы

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

В ноябре в Минске выставили на продажу беспрецедентно высокое количество квартир — более 11 600. Это абсолютный рекорд с 2005 года. А аренда помещений в бизнес-центрах города снизилась за последние полгода в среднем на 20%. Что происходит на рынке жилой и коммерческой недвижимости и чего ожидать в ближайшие месяцы? Подготовили подборку статей от экспертов.

Аналитик Realt.by Артем Сахаревич считает, что в Минске наблюдается явная стагнация на рынке вторичного жилья. Сделок заключается мало, предложение квартир растет, но пока лишь небольшой процент продавцов готов снижать цены, чтобы реализовать свои объекты.

Застройщики постепенно сокращают объемы строительства, оценивая экономико-политическую ситуацию в стране. Кроме того, сферу ожидают перемены — с января 2021 в силу вступит Указ № 247 «О строительстве жилых помещений», который ограничивает прибыль застройщиков — 5%, если объект продается на стадии строительства. По оценкам эксперта, такое давление может привести к тому, что на рынке останется всего несколько крупных игроков, остальные будут вынуждены прекратить деятельность.

От экономического кризиса страдают и смежные сферы — производство стройматериалов, строительные организации, риелторские агентства. Часть компаний в этих сегментах будет вынуждена закрыться или войти в состав более крупных.

Больше о ситуации на рынке недвижимости и в смежных сферах читайте в материале .

Эксперт по рынку недвижимости Наталья Литовская отметила, что количество квартир, выставленных на продажу, растет, при этом спрос на жилье — невысокий. Так на рынок повлияли отмена кредитования, снижение курса белорусского рубля и общий экономико-политический кризис в стране.

Наталья Литовская также предлагает несколько сценариев развития ситуации в будущем.



Фото: unsplash.com

Пессимистичный сценарий предполагает возможность массовой эмиграции, в связи с чем рынок недвижимости попросту обвалится. Продать квартиру станет невозможно, рабочие предпочтут работать в соседних странах, а девелоперам будет проще полностью остановить строительство.

Умеренный сценарий — если мирные протесты населения не будут утихать, экономика продолжит падение (но медленно), а население начнет покидать столицу/страну, но тоже — постепенно. Тогда цены на жилье будут постепенно снижаться и достигнут минимальных значений за последнее десятилетие.

Оптимистичный сценарий — если ситуация в стране стабилизируется, курс доллара перестанет расти, а значительного оттока населения не произойдет. Тогда спрос на жилье постепенно будет восстанавливаться.

Подробнее о том, чего стоит ожидать рынку жилой недвижимости, читайте в материале по ссылке .

Эксперт Colliers International, старший аналитик Сергей Сенкевич уверен, что сфера офисной недвижимости сейчас сильно зависит от тех решений, которые принимают в ИТ-компаниях. Порядка 40% арендаторов сейчас — именно в этом секторе. Если начнется волна массовой релокации компаний, то рынок офисной недвижимости ожидает серьезный кризис.

Собственники площадей для ритейла пошли на снижение ставок по аренде, чтобы сохранить клиентов. Ситуация для сегмента розницы не выглядит благоприятной. Особенно для тех, кто реализует дорогостоящую продукцию, товары длительного пользования.



Фото с сайта artcenter.by

Рынок складской логистики практически не пострадал. Был незначительный ввод новых качественных складов (только 46 тыс. м2), тогда как предложение старых постепенно сокращается. А спрос при этом остается высоким.

Узнать подробнее о том, что происходит в различных отраслях коммерческой недвижимости и чего стоит ожидать в ближайшее время, можно по ссылке .

Учредитель агентства недвижимости «Мариэлт» Мария Широчина рассказала на примере, какие меры можно предпринять, чтобы удержаться на плаву:

Снизить арендную плату

Обучать и повышать квалификацию сотрудников

Избавиться от аусторсинга в интернет-маркетинге

Оптимизировать рекламные бюджеты

Привлечь консультантов для аудита.

Об этих и других шагах, которые помогают агентствам недвижимости в трудный период, можно подробнее прочесть в материале .

Сказать, как будет дальше, решаются не многие, а если и делают это, то исключительно с приставкой «скорее всего». Независимый эксперт по рынку недвижимости Наталья Литовская пошла от обратного и рассказала, что до конца года НЕ изменится.



Фото: unsplash.com

И вот чего не случится до конца года, если рынок не заштормит от внезапных форс-мажоров:

Цена квадратного метра жилья в новостройках не обвалится

Вторичное жилье не будет расти в цене

Не появится супердешевое жилье от государственных застройщиков

Не появится больше программ по кредитованию вторичного жилья

Коммерческая недвижимость не будет дорожать, как и ее аренда

Не будет дефицита при выборе любого типа недвижимости, в аренду или для покупки

Не вырастут цены на рынке арендного жилья

Не начнут закрываться отели и хостелы

Загородное жилье не будет дорожать

На рынке элитного жилья не произойдет изменений.

Почему прогнозы именно такие? Узнайте по ссылке .

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