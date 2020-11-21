|
Ситуация на границе Беларуси со странными ЕС остается напряженной
Источник материала: Навiны
Ситуация в пунктах перехода на белорусской границе со странными Евросоюза остается напряженной.
Так, по данным ГПК на 10:00, на литовском направлении в очередях стоит более 920 фур:
Большие очереди сохраняются и в двух пунктах на границе с Латвией — более 350:
На фоне этих направлений очереди на выезд в Польшу почти отсутствуют — более 50:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация в пунктах перехода на белорусской границе со странными Евросоюза остается напряженной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)