Ситуация в пунктах перехода на белорусской границе со странными Евросоюза остается напряженной.





Так, по данным ГПК на 10:00, на литовском направлении в очередях стоит более 920 фур:

«Котловка» — более 300;

«Каменный Лог» — более 300;

«Привалка» — более 170;

«Бенякони» — более 150 .

Большие очереди сохраняются и в двух пунктах на границе с Латвией — более 350:

«Урбаны» — более 220;

«Григоровщина» — более 130.

На фоне этих направлений очереди на выезд в Польшу почти отсутствуют — более 50: