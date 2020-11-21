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Минздрав: в больнице остаются 17 отравившихся школьников

21.11.2020 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состояние учеников средней школы №61 Минска, госпитализированных с отравлением в детскую инфекционную больницу, на утро 21 ноября — стабильное.

Минздрав: в больнице остаются 17 отравившихся школьников
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале, всего, за вечер и ночь с жалобами на самочувствие, в приемный покой больницы обратились 23 ребенка. Пять детей, после осмотра и консультации специалистов, были отпущены домой. По состоянию на 09:00 один выписан в связи с улучшением. Остальным 17 ребятам оказывается медицинская помощь.

В министерстве не исключили, что сегодня часть детей, после осмотра, также возможно будут выписаны. Всех детей осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.

«Отметим, что сегодня также будет активный обзвон учеников школы для уточнения и максимального выявления возможных жалоб», — говорится в сообщении.

20 ноября после обеда школьники средней школы №61 Минска стали обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована в больницу.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 336 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей).

«Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо, — сообщает Следственный комитет. — Следственно-оперативной группой опрашиваются работники и ученики, проводятся первоначальные следственные действия. Изъяты ингредиенты, из которых готовилось блюдо, изучаются накладные поставщиков продуктов и технологическая документация».

 
Теги: Минск
 
 
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Состояние учеников средней школы №61 Минска, госпитализированных с отравлением в детскую инфекционную больницу, на утро 21 ноября — стабильное.
 
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