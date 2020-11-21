Вильнюсский университет собирает деньги для помощи пострадавшим от режима Лукашенко

Вильнюсский университет (ВУ) объявил о сборе средств для помощи подвергающимся преследованиям режима Александра Лукашенко белорусским студентам и ученым.



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ВУ заявил, что стремится дать возможность обучения более широкому числу граждан Беларуси, а также принять преследуемых режимом ученых, пишет DELFI .

Как сказано в пресс-релизе вуза, акция проводится на фоне «усиления интенсивности репрессий, проводимых официальными властями Беларуси против академического сообщества этой страны, когда из университетов массово отчисляются студенты, преподаватели и научные работники из-за их гражданской или политической деятельности».

Ранее ВУ принял около 90 студентов из Беларуси. Более 50 учатся на бакалавриате, а остальные — на магистратурах. Часть студентов получила стипендию ВКЛ — вуз освободил их от платы за обучение, а самым выдающимся студентам выделил ежемесячную стипендию в размере 200 евро.