Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Не верю! Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки и киберспорт

Как не потерять деньги на турнирах и ставках в киберспорте? Разбираемся в теме вместе с президентом Федерации компьютерного спорта России и бывшим киберспортсменом Дмитрием Смитом.

0:57 — темы выпуска: какие заблуждения, фейки и мифы мы будем обсуждать;

2:16 — "в России киберспорта нет": почему такое заблуждение живо до сих пор?

4:55 — "агрессивный задохлик": мифы и правда о здоровье, психике и подготовке киберспортсменов;

12:19 — правда ли, что вооруженные силы хотят привлекать геймеров, чтобы они управляли боевой техникой?

16:50 — могут ли игроки в автосимуляторы тягаться с реальными гонщиками?

19:29 — "американские, китайские и корейские фамилии": русских игроков нет на мировой киберарене?

24:31 — "заработал больше, чем Месси": мифы о заработках киберспортсменов;

28:00 — есть ли в киберспорте допинг?

30:56 — подмена игроков, читерство, подглядывания: как игроки жульничают на турнирах;

36:15 — "на меня давят, угрожают, просят, предлагают $10 000, чтобы я этот матч слил": договорные матчи и махинации со ставками;

40:17 — киберспорт - не для всех? Правда о пороге входа в профессиональный киберспорт.

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